Sheinbaum envía nota diplomática a Corea del Sur para pedir más fechas de BTS en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, que anunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

PUBLICIDAD

“Van a ser en mayo los conciertos. Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes y solo hay 150.000 boletos”, afirmó la mandataria al referirse al desequilibrio entre la demanda y la oferta para los tres conciertos programados de la banda en la capital del país.

Sheinbaum explicó que el fin de semana de venta de boletos estuvo marcado por quejas sobre la reventa y la falta de claridad en el proceso, lo que la llevó a comunicarse directamente con los organizadores.

“Hablé con el responsable de OCESA que es quien organiza, con Alejandro Soberón, le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema, parte de la reventa”, dijo.

Tras recibir la respuesta de que no había más fechas previstas, la presidenta decidió escalar el tema al ámbito diplomático y añadió que también se exploran alternativas como la instalación de pantallas para ampliar el acceso del público.

La mandataria subrayó que la solicitud se hizo de manera respetuosa y con un enfoque en la juventud.

“Es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea”, afirmó.

La controversia por los boletos de BTS llevó a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y su titular, Iván Escalante, informó que antes de la venta se detectaron inconformidades a partir de monitoreos en redes sociales y comunicaciones directas de los consumidores.

Escalante precisó que como consecuencia, se iniciará un procedimiento contra la boletera por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores y agregó que también se sancionará a plataformas de reventa como Stop Hop y Diago por “prácticas abusivas y desleales”.

PUBLICIDAD

El funcionario adelantó además que Profeco trabaja en nuevos lineamientos para regular la venta de boletos de conciertos y espectáculos, que incluirán la publicación anticipada de mapas y precios exactos, así como la obligación de informar el costo final con todos los cargos incluidos.