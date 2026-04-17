Alivio en Corea del Sur: capturan a lobo que escapó del zoológico

Internet en Corea del Sur estalló en celebraciones luego de que un lobo de 2 años que escapó de un zoológico fuera capturado de forma segura el viernes, tras una búsqueda de nueve días que mantuvo al país en vilo y lo convirtió en una celebridad nacional.

El lobo macho, llamado Neukgu, excavó un túnel para salir de su recinto en el zoológico O-World, en Daejeon, el pasado 8 de abril, lo que desató una búsqueda que acaparó la atención nacional y generó preocupación por su seguridad. Activistas por los derechos de los animales cuestionaron si podría sobrevivir fuera del zoológico y temían que fuera abatido durante su captura, como ocurrió con un puma que escapó del mismo lugar en 2018.

La preocupación fue tal que el presidente Lee Jae Myung emitió un mensaje para asegurar que la policía, bomberos y el ejército estaban haciendo todo lo posible por capturarlo con vida.

PUBLICIDAD

En un momento dado, las autoridades estuvieron cerca de capturar a Neukgu tras detectarlo en una montaña cercana al zoológico a principios de esta semana, pero logró escapar del perímetro establecido por los rescatistas. Un conductor también lo avistó y compartió un video en el que se observa al lobo trotando por una carretera montañosa oscura, iluminada por los faros del vehículo que lo seguía.

Finalmente, Neukgu fue localizado y sedado en una colina cercana a una autopista en la madrugada del viernes, tras un operativo de varias horas que incluyó drones, policías, personal de emergencias y veterinarios, según informaron autoridades municipales y del zoológico.

El animal se encontraba en condición estable tras ser devuelto al zoológico, donde veterinarios utilizaron un endoscopio para remover un anzuelo de pesca de su estómago. No se detectaron otros problemas de salud significativos.

Las autoridades de Daejeon divulgaron videos en redes sociales que muestran a los rescatistas sacando al lobo de una zanja y colocándolo en una transportadora, así como imágenes de los exámenes médicos realizados posteriormente.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de celebración, incluyendo expresiones como “bienvenido de vuelta” y “Neukgu, afuera es peligroso”. El alcalde de Daejeon, Lee Jang-woo, agradeció públicamente el apoyo ciudadano para lograr el regreso seguro del animal.

Neukgu nació en el zoológico en 2024 y es descendiente de tercera generación de un grupo de lobos traídos desde Rusia en 2008 como parte de un proyecto para reintroducir ejemplares similares a los que habitaban Corea antes de extinguirse en la década de 1960.

PUBLICIDAD

El director de O-World, Lee Kwan Jong, indicó que el lobo será mantenido en un área separada y recibirá cuidados hasta recuperarse por completo.

La administración del zoológico, que ha sido criticada por incidentes previos de escapes de animales, cerró sus instalaciones tras la fuga de Neukgu y aún no ha decidido cuándo reabrirá.