Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alivio en Corea del Sur: capturan a lobo que escapó del zoológico

Tras nueve días de búsqueda, Neukgu fue encontrado luego que excavara un túnel para salir de su recinto

17 de abril de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto facilitada por el Ayuntamiento de Daejeon, un veterinario examina el estado del lobo macho, llamado Neukgu, en el parque temático Daejeon O-World en Daejeon, Corea del Sur.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Internet en Corea del Sur estalló en celebraciones luego de que un lobo de 2 años que escapó de un zoológico fuera capturado de forma segura el viernes, tras una búsqueda de nueve días que mantuvo al país en vilo y lo convirtió en una celebridad nacional.

El lobo macho, llamado Neukgu, excavó un túnel para salir de su recinto en el zoológico O-World, en Daejeon, el pasado 8 de abril, lo que desató una búsqueda que acaparó la atención nacional y generó preocupación por su seguridad. Activistas por los derechos de los animales cuestionaron si podría sobrevivir fuera del zoológico y temían que fuera abatido durante su captura, como ocurrió con un puma que escapó del mismo lugar en 2018.

La preocupación fue tal que el presidente Lee Jae Myung emitió un mensaje para asegurar que la policía, bomberos y el ejército estaban haciendo todo lo posible por capturarlo con vida.

En un momento dado, las autoridades estuvieron cerca de capturar a Neukgu tras detectarlo en una montaña cercana al zoológico a principios de esta semana, pero logró escapar del perímetro establecido por los rescatistas. Un conductor también lo avistó y compartió un video en el que se observa al lobo trotando por una carretera montañosa oscura, iluminada por los faros del vehículo que lo seguía.

Finalmente, Neukgu fue localizado y sedado en una colina cercana a una autopista en la madrugada del viernes, tras un operativo de varias horas que incluyó drones, policías, personal de emergencias y veterinarios, según informaron autoridades municipales y del zoológico.

El animal se encontraba en condición estable tras ser devuelto al zoológico, donde veterinarios utilizaron un endoscopio para remover un anzuelo de pesca de su estómago. No se detectaron otros problemas de salud significativos.

Las autoridades de Daejeon divulgaron videos en redes sociales que muestran a los rescatistas sacando al lobo de una zanja y colocándolo en una transportadora, así como imágenes de los exámenes médicos realizados posteriormente.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de celebración, incluyendo expresiones como “bienvenido de vuelta” y “Neukgu, afuera es peligroso”. El alcalde de Daejeon, Lee Jang-woo, agradeció públicamente el apoyo ciudadano para lograr el regreso seguro del animal.

Neukgu nació en el zoológico en 2024 y es descendiente de tercera generación de un grupo de lobos traídos desde Rusia en 2008 como parte de un proyecto para reintroducir ejemplares similares a los que habitaban Corea antes de extinguirse en la década de 1960.

El director de O-World, Lee Kwan Jong, indicó que el lobo será mantenido en un área separada y recibirá cuidados hasta recuperarse por completo.

La administración del zoológico, que ha sido criticada por incidentes previos de escapes de animales, cerró sus instalaciones tras la fuga de Neukgu y aún no ha decidido cuándo reabrirá.

Se anticipa que el lobo se convierta en una de las principales atracciones cuando el zoológico vuelva a operar.

Tags
Breaking NewsAnimalesCorea del Sur
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: