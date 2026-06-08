Potente terremoto de magnitud 7.8 sacude el sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió parte del sur de Filipinas en la madrugada del lunes, y existía la posibilidad de un tsunami en algunas costas de la región.

Se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico y se exhortó a la población a trasladarse a zonas más elevadas. De momento, no se informó sobre daños materiales ni víctimas.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el epicentro se ubicó a 8 millas al suroeste de la ciudad de General Santos, en la isla de Mindanao, y tuvo una profundidad de 6.2 millas. El sismo ocurrió a las 7:37 a.m.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que podrían registrarse olas de hasta 10 piesen algunas costas de Filipinas. También podrían producirse olas de hasta 3 pies en sectores costeros de Indonesia y Malasia.

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“Recomendamos a las personas evacuar hacia terrenos más altos o trasladarse más hacia el interior”, advirtió Teresito Bacolcol, director del instituto filipino.

También podrían registrarse olas de menor tamaño en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varios territorios e islas del Pacífico occidental.

Los residentes sintieron los temblores en las provincias indonesias de Célebes Septentrional y Molucas Septentrionales.