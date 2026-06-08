Potente terremoto de magnitud 7.8 sacude el sur de Filipinas
Las autoridades activaron alertas por posible tsunami y exhortaron a residentes de zonas costeras a evacuar hacia terrenos más altos
8 de junio de 2026 - 9:00 PM
8 de junio de 2026 - 9:00 PM
Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió parte del sur de Filipinas en la madrugada del lunes, y existía la posibilidad de un tsunami en algunas costas de la región.
Se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico y se exhortó a la población a trasladarse a zonas más elevadas. De momento, no se informó sobre daños materiales ni víctimas.
Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el epicentro se ubicó a 8 millas al suroeste de la ciudad de General Santos, en la isla de Mindanao, y tuvo una profundidad de 6.2 millas. El sismo ocurrió a las 7:37 a.m.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que podrían registrarse olas de hasta 10 piesen algunas costas de Filipinas. También podrían producirse olas de hasta 3 pies en sectores costeros de Indonesia y Malasia.
“Recomendamos a las personas evacuar hacia terrenos más altos o trasladarse más hacia el interior”, advirtió Teresito Bacolcol, director del instituto filipino.
También podrían registrarse olas de menor tamaño en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varios territorios e islas del Pacífico occidental.
Los residentes sintieron los temblores en las provincias indonesias de Célebes Septentrional y Molucas Septentrionales.
Filipinas, considerada una de las naciones más propensas a desastres naturales en el mundo, suele verse afectada por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que rodea el océano. Además, el archipiélago recibe el impacto de unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.
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