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Potente terremoto de magnitud 7.8 sacude el sur de Filipinas

Las autoridades activaron alertas por posible tsunami y exhortaron a residentes de zonas costeras a evacuar hacia terrenos más altos

8 de junio de 2026 - 9:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico. (ROLEX DELA PENA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió parte del sur de Filipinas en la madrugada del lunes, y existía la posibilidad de un tsunami en algunas costas de la región.

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Se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico y se exhortó a la población a trasladarse a zonas más elevadas. De momento, no se informó sobre daños materiales ni víctimas.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el epicentro se ubicó a 8 millas al suroeste de la ciudad de General Santos, en la isla de Mindanao, y tuvo una profundidad de 6.2 millas. El sismo ocurrió a las 7:37 a.m.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que podrían registrarse olas de hasta 10 piesen algunas costas de Filipinas. También podrían producirse olas de hasta 3 pies en sectores costeros de Indonesia y Malasia.

“Recomendamos a las personas evacuar hacia terrenos más altos o trasladarse más hacia el interior”, advirtió Teresito Bacolcol, director del instituto filipino.

También podrían registrarse olas de menor tamaño en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varios territorios e islas del Pacífico occidental.

Los residentes sintieron los temblores en las provincias indonesias de Célebes Septentrional y Molucas Septentrionales.

Filipinas, considerada una de las naciones más propensas a desastres naturales en el mundo, suele verse afectada por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que rodea el océano. Además, el archipiélago recibe el impacto de unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

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TerremotosFilipinasTsunamiBreaking News
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