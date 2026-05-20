Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan sismo de magnitud 6.1 en el sur de Perú

Las autoridades informaron que, al menos, 28 personas resultaron heridas

20 de mayo de 2026 - 6:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Medios locales informaron, por su parte, que también se había reportado daños en viviendas “en sectores vulnerables”. (Jan-Peter Kasper)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lima - Al menos 28 personas resultaron heridas durante el sismo de magnitud 6.1 que se sintió este martes en la región de Ica, en el sur de Perú, donde también se reportaron daños en infraestructura, informaron fuentes oficiales.

RELACIONADAS

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó el número de heridos que ofreció en un primer momento el ministro de Defensa, Amadeo Flores, quien declaró que había 27 personas lesionadas, pero remarcó que aún se estaba “haciendo un seguimiento a su situación”.

El Indeci agregó que el fuerte temblor de tierra también causó daños en cuatro instituciones educativas de Ica, en el local de la Universidad Tecnología del Perú (UTP), en dos instituciones sanitarias, en el Hospital Regional de Ica y en el puesto de salud Pichuta, en la vecina región andina de Huancavelica.

Además, reportó daños en una sede administrativa de la Dirección Regional de Salud de Ica, así como la restricción del tránsito en la autopista Vía de Los Libertadores, en el tramo entre las localidades de San Clemente y Huaytará, debido a un derrumbe.

Tras el sismo, el ministro Flores viajó de inmediato a la ciudad de Ica, a unos 350 kilómetros de Lima, donde se reunió con autoridades regionales y representantes de las instituciones de seguridad, tras lo cual aseguró que se harían “inspecciones de campo” para determinar el impacto del movimiento telúrico y “tomar medidas de respuesta inmediatas”.

Medios locales informaron, por su parte, que también se había reportado daños en viviendas “en sectores vulnerables”, así como la afectación en las comunicaciones.

Según el Canal N de televisión, el sismo causó serios daños en el cementerio antiguo de Ica, donde colapsaron pabellones con nichos y quedaron expuestos los cajones de los fallecidos, y mostró imágenes de la afectación en las torres de una iglesia antigua de la ciudad.

El sismo de magnitud 6.1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú a las 12:57 p.m. hora local, con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, y una profundidad de 81 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en Perú, que fue el epicentro del último terremoto devastador en el país, que en 2007 alcanzó una magnitud de 7.9 y dejó más de 500 fallecidos.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, comentó que el sismo de este martes se percibió “bastante intenso” y que, en el caso de Lima, se sintió de manera ondulatoria durante algunos minutos.

Posteriormente, el IGP informó que a las 5:18 horas p.m. se produjo otro sismo, con una magnitud de 4.1, epicentro a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y una profundidad de 62 kilómetros.

Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80% de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población.

Tags
PerúLimaTerremotos en el mundoTerremotosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 20 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: