Sol, lluvia y calor: este es el pronóstico del tiempo para este miércoles

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Puerto Rico tendrá este miércoles una mezcla de sol, lluvia pasajera y calor, bajo un patrón similar al de los pasados días, asociado a una alta presión al norte de la región que continúa arrastrando humedad hacia la isla.

Según la meteoróloga Odalys Martínez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el día contará con buenos periodos de sol, aunque de tiempo en tiempo se registrarán lluvias pasajeras, particularmente sobre el este.

Durante la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el noroeste de la isla. Sin embargo, Martínez indicó que la actividad será de rápido movimiento, por lo que el mayor potencial de inundaciones se concentraría en sectores del oeste.

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La misma ventolera asociada a este patrón mantiene condiciones marítimas deterioradas.

Por esa razón, indicó que la dependencia federal emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico.

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Además, advirtió que permanece un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.