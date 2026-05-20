Sol, lluvia y calor: este es el pronóstico del tiempo para este miércoles
Los índices podrían alcanzar entre 100 y 105 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras
20 de mayo de 2026 - 7:37 AM
20 de mayo de 2026 - 7:37 AM
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Puerto Rico tendrá este miércoles una mezcla de sol, lluvia pasajera y calor, bajo un patrón similar al de los pasados días, asociado a una alta presión al norte de la región que continúa arrastrando humedad hacia la isla.
Según la meteoróloga Odalys Martínez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el día contará con buenos periodos de sol, aunque de tiempo en tiempo se registrarán lluvias pasajeras, particularmente sobre el este.
Durante la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el noroeste de la isla. Sin embargo, Martínez indicó que la actividad será de rápido movimiento, por lo que el mayor potencial de inundaciones se concentraría en sectores del oeste.
La misma ventolera asociada a este patrón mantiene condiciones marítimas deterioradas.
Por esa razón, indicó que la dependencia federal emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico.
Además, advirtió que permanece un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.
En cuanto al calor, los índices podrían alcanzar entre 100 y 105 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras. Martínez precisó que, por el momento, esos valores no deben superar los criterios para la emisión de avisos o advertencias por calor.
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