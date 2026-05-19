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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Patrón ventoso dejará aguaceros, calor y oleaje peligroso en Puerto Rico

Conoce el pronóstico del tiempo que el Servicio Nacional de Meteorología trazó para este martes

19 de mayo de 2026 - 7:47 AM

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En horas de la tarde, los efectos locales, la topografía y la brisa marina ayudarán a la formación de aguaceros adicionales en el interior y oeste de Puerto Rico. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico tendrá este martes una mezcla de lluvia y condiciones calurosas, con aguaceros en varias zonas de la isla e índices de calor que podrían sobrepasar los 100 grados Fahrenheit.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que la isla continuará bajo la influencia del viento, que seguirá arrastrando pulsos de humedad hacia la región.

Esa humedad provocará aguaceros en sectores del noreste, este y sureste, incluyendo Vieques y Culebra, aunque también se esperan periodos de sol.

En horas de la tarde, los efectos locales, la topografía y la brisa marina ayudarán a la formación de aguaceros adicionales en el interior y oeste de Puerto Rico.

Anselmi señaló que el potencial de inundaciones será limitado en el este, mientras que en el noroeste podría fluctuar de limitado a elevado, especialmente en áreas donde se registren aguaceros de moderados a fuertes.

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Aunque habrá periodos de lluvia, la combinación de humedad y temperaturas máximas provocará índices de calor que podrían superar los 100 grados Fahrenheit, un riesgo para infantes, adultos mayores, personas encamadas, mascotas y personas expuestas al sol.

Por esa razón, el meteorólogo recomendó a quienes trabajen o realicen actividades al aire libre tomar pausas frecuentes, hidratarse y usar ropa clara para evitar un golpe de calor.

Las condiciones marítimas también estarán deterioradas debido al aumento en los vientos. Anselmi advirtió que el riesgo de corrientes marinas será moderado para casi toda la isla, por lo que exhortó a la ciudadanía a escoger con cuidado las playas que visitará y acudir únicamente a lugares aptos para bañistas.

Además, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución, ya que hay una advertencia vigente para aguas del Atlántico.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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