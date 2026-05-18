Día caluroso y con lluvias pasajeras: este es el pronóstico del tiempo para este lunes

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

Tiempo variable, con altas temperaturas y aguaceros que se moverán de un lado al otro de Puerto Rico a lo largo del día dominarán el panorama este lunes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Las temperaturas estarán entre los altos 80 grados Fahrenheit y bajos 90 grados en los municipios costeros y en el valle de Caguas, indicó la meteoróloga Glorianne Rivera. Los índices de calor, por su parte, estarán sobre los 100 grados Fahrenheit, un patrón que se espera se extienda por varios días de esta semana.

“La realidad es que hoy vamos a tener un tiempo variable. Las temperaturas van a continuar altas a través de la región, pero comenzamos la mañana variable con actividad de aguaceros a través de municipios del este y del sureste de la isla”, sostuvo Rivera.

PUBLICIDAD

“Luego, sí esperamos una tarde activa a través de municipios del interior, hacia el oeste de la isla, donde no se descarta la posibilidad de alguna tronada”, añadió.

Aunque se prevé que los aguaceros mañaneros sean pasajeros, la meteoróloga alertó que la zona interior y oeste podría recibir lluvias que podrían dejar alguna acumulación de agua, de una a dos pulgadas.

Los remanentes del polvo del Sahara que se mantuvieron sobre la isla en el fin de semana ya se disipó, apuntó Rivera.

En cuanto al mar, el SNM emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para aguas mar afuera al norte del archipiélago puertorriqueño, la cual estará vigente hasta el martes en la noche.

“Esto se debe a vientos fuertes a través de la región, que están provocando que ese oleaje aumente hasta los 7 pies”, explicó Rivera.

Además, hay riesgo moderado de corrientes marinas para los municipios de la costa norte y este, incluyendo Vieques y Culebra, por lo cual los bañistas deben tener precaución en las playas.