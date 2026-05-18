Policía solicita cooperación ciudadana para dar con dos sospechosos de asesinato en Vega Alta

La Policía divulgó este lunes imágenes de dos hombres que identificó como sospechosos de cometer un asesinato en marzo pasado, cerca del balneario Cerro Gordo en Vega Alta.

De acuerdo con la investigación policíaca, que está a cargo del agente Nicolás Maldonado, tres hombres presuntamente dispararon contra Israel Manuel Rivera Rovira, de 38 años, el 26 de marzo.

Rivera Rovira falleció en el lugar.

La División de Homicidios del CIC de Vega Baja publicó imágenes que captan a dos sospechosos de un asesinato. (Suministrada)

Los sospechosos huyeron en un vehículo y no han sido arrestados.

La Uniformada señaló que dos de los individuos tenían los rostros cubiertos al momento de cometer el crimen, como evidencian una de las imágenes divulgadas.

La División de Homicidios del CIC de Vega Baja publicó estas imágenes que captan a dos sospechosos de cometer una muerte violenta. (Suministrada)

Si tiene información que ayude a dar con el paradero de los individuos, se solicita que se comuniquen con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, al 787-858-2666; al distrito de Vega Baja al 787-858-2020 o con el agente Maldonado al 787-329-0609.