Policía solicita cooperación ciudadana para dar con dos sospechosos de asesinato en Vega Alta
El crimen ocurrió en marzo, cerca del balneario Cerro Gordo
18 de mayo de 2026 - 10:18 AM
18 de mayo de 2026 - 10:18 AM
La Policía divulgó este lunes imágenes de dos hombres que identificó como sospechosos de cometer un asesinato en marzo pasado, cerca del balneario Cerro Gordo en Vega Alta.
De acuerdo con la investigación policíaca, que está a cargo del agente Nicolás Maldonado, tres hombres presuntamente dispararon contra Israel Manuel Rivera Rovira, de 38 años, el 26 de marzo.
Rivera Rovira falleció en el lugar.
Los sospechosos huyeron en un vehículo y no han sido arrestados.
La Uniformada señaló que dos de los individuos tenían los rostros cubiertos al momento de cometer el crimen, como evidencian una de las imágenes divulgadas.
Si tiene información que ayude a dar con el paradero de los individuos, se solicita que se comuniquen con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, al 787-858-2666; al distrito de Vega Baja al 787-858-2020 o con el agente Maldonado al 787-329-0609.
Asimismo, se puede comunicar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico, 787-343-2020.
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