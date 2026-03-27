Identifican a hombre que fue asesinado en un balneario de Vega Alta
Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre disparos en el área
27 de marzo de 2026 - 8:53 PM
Actualizado el 27 de marzo de 2026 - 7:52 AM
27 de marzo de 2026 - 8:53 PM
Actualizado el 27 de marzo de 2026 - 7:52 AM
Un asesinato fue reportado en la tarde de este jueves cerca del balneario Cerro Gordo, en Vega Alta, informó la Policía.
Según datos del informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó, a las 6:09 p.m., a los uniformados sobre disparos “cerca del Pesquero”, ubicado en la popular playa.
Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.
La víctima fue posteriormente identificada por Israel Manuel Rivera Rovira, de 38 años.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja investigan las circunstancias de este crimen.
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