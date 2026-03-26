Mujer de 70 años muere tras aparatoso accidente en Cupey
El choque, que involucró dos vehículos, ocurrió en la intersección de la PR-177
26 de marzo de 2026 - 12:02 PM
Actualizado el 26 de marzo de 2026 - 2:49 PM
26 de marzo de 2026 - 12:02 PM
Actualizado el 26 de marzo de 2026 - 2:49 PM
Una mujer de 70 años, que resultó gravemente herida en un aparatoso choque ocurrido en la intersección de la PR-177 con la avenida Paraná, en Cupey, falleció horas después mientras recibía asistencia médica.
Según el reporte de la Policía, el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanca, del año 2018, transitaba junto a su esposa, María Hernández Nieves, de 70, cuando impactó un BMW M-3 blanco, del 2024.
Tras la colisión, Hernández Nieves y su esposo resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Centro Médico en Río Piedras, para recibir asistencia médica. Empero, Hernández Nieves murió.
En relación con este accidente, se le realizó la prueba de alcohol por aliento al conductor y arrojó 0.00%.
Personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto a la fiscal, Ivette Nieves, investiga el caso.
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