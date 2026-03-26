Mujer de 70 años muere tras aparatoso accidente en Cupey

( Suministrada por la Policía )

Una mujer de 70 años, que resultó gravemente herida en un aparatoso choque ocurrido en la intersección de la PR-177 con la avenida Paraná, en Cupey, falleció horas después mientras recibía asistencia médica.

Según el reporte de la Policía, el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanca, del año 2018, transitaba junto a su esposa, María Hernández Nieves, de 70, cuando impactó un BMW M-3 blanco, del 2024.

Tras la colisión, Hernández Nieves y su esposo resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Centro Médico en Río Piedras, para recibir asistencia médica. Empero, Hernández Nieves murió.

En relación con este accidente, se le realizó la prueba de alcohol por aliento al conductor y arrojó 0.00%.