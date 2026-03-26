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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer de 70 años muere tras aparatoso accidente en Cupey

El choque, que involucró dos vehículos, ocurrió en la intersección de la PR-177

26 de marzo de 2026 - 12:02 PM

Updated At

Actualizado el 26 de marzo de 2026 - 2:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, lideran la investigación. (Suministrada por la Policía)
Por

Una mujer de 70 años, que resultó gravemente herida en un aparatoso choque ocurrido en la intersección de la PR-177 con la avenida Paraná, en Cupey, falleció horas después mientras recibía asistencia médica.

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Según el reporte de la Policía, el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanca, del año 2018, transitaba junto a su esposa, María Hernández Nieves, de 70, cuando impactó un BMW M-3 blanco, del 2024.

Tras la colisión, Hernández Nieves y su esposo resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Centro Médico en Río Piedras, para recibir asistencia médica. Empero, Hernández Nieves murió.

En relación con este accidente, se le realizó la prueba de alcohol por aliento al conductor y arrojó 0.00%.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto a la fiscal, Ivette Nieves, investiga el caso.

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