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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre cerca de un Head Start en Río Piedras

El occiso no ha sido identificado

26 de marzo de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un asesinato se reportó en la mañana de este jueves, cerca del Head Start “Mi Hogar Educativo”, en el kilómetro 1.5 de la carretera 849, en la calle Juan Baiz, en el barrio Santo Domingo, en Río Piedras.

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Según el informe preliminar, una llamada al Centro de Mando de la Policía en San Juan alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

Agentes del Precinto de Monte Hatillo investigaron de forma preliminar el caso y lo refirieron al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, para que, junto al fiscal de turno, continúen con la pesquisa.

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Breaking NewsRío PiedrasSan JuanPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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