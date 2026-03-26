Asesinan a un hombre cerca de un Head Start en Río Piedras

Un asesinato se reportó en la mañana de este jueves, cerca del Head Start “Mi Hogar Educativo”, en el kilómetro 1.5 de la carretera 849, en la calle Juan Baiz, en el barrio Santo Domingo, en Río Piedras.

Según el informe preliminar, una llamada al Centro de Mando de la Policía en San Juan alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre.

De momento, el occiso no ha sido identificado.