Asesinan a un hombre de 24 años en Canóvanas

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, domingo, en Canóvanas.

El crimen fue reportado a eso de las 6:46 p.m., en la calle 24 del barrio Alturas de Campo Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el lugar.

“Al llegar a la escena, las autoridades localizaron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Carlos Noel Toledo Fernández, de 24 años y residente del mencionado municipio”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.

Mientras, un joven de 20 años fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área.

“Al momento, se desconoce su condición de salud”, agregó.