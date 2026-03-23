Asesinan a un hombre de 24 años en Canóvanas
Un joven de 20 años también resultó herido
23 de marzo de 2026 - 6:35 AM
23 de marzo de 2026 - 6:35 AM
Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, domingo, en Canóvanas.
El crimen fue reportado a eso de las 6:46 p.m., en la calle 24 del barrio Alturas de Campo Rico.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el lugar.
“Al llegar a la escena, las autoridades localizaron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Carlos Noel Toledo Fernández, de 24 años y residente del mencionado municipio”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.
Mientras, un joven de 20 años fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área.
“Al momento, se desconoce su condición de salud”, agregó.
El agente Nolasco Pizarro adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, y la fiscal Limaris Rodríguez Silva se encuentran a cargo de la pesquisa.
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