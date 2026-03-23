Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre de 24 años en Canóvanas

Un joven de 20 años también resultó herido

23 de marzo de 2026 - 6:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
El crimen fue reportado a eso de las 6:46 p.m., en la calle 24 del barrio Alturas de Campo Rico.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, domingo, en Canóvanas.

RELACIONADAS

El crimen fue reportado a eso de las 6:46 p.m., en la calle 24 del barrio Alturas de Campo Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el lugar.

“Al llegar a la escena, las autoridades localizaron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Carlos Noel Toledo Fernández, de 24 años y residente del mencionado municipio”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.

Mientras, un joven de 20 años fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área.

“Al momento, se desconoce su condición de salud”, agregó.

El agente Nolasco Pizarro adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, y la fiscal Limaris Rodríguez Silva se encuentran a cargo de la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCanóvanasHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: