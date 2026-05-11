Hombre recibe un disparo en la cabeza mientras atendía a sus aves en Juana Díaz

Un hombre fue sorprendido en la madrugada del lunes por un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su residencia echándole agua a sus aves en el barrio Santi, sector El Alto, en Juana Díaz.

La Policía informó que el incidente fue reportado a las 3:18 de la madrugada mediante una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Surge de la investigación que un hombre de 40 años se encontraba en su residencia echándoles agua a sus aves cuando escuchó tres disparos. Posteriormente, se percató de que presentaba una herida de bala en la parte superior izquierda de la cabeza”, detalló la Uniformada en su informe.

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El perjudicado se encuentra en condición de cuidado y recibe atención médica en el Centro Médico de Río Piedras.

El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, se hizo cargo de la investigación.