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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre recibe un disparo en la cabeza mientras atendía a sus aves en Juana Díaz

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras tras el incidente

11 de mayo de 2026 - 11:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se hizo cargo de la investigación. (Matt Rourke)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue sorprendido en la madrugada del lunes por un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su residencia echándole agua a sus aves en el barrio Santi, sector El Alto, en Juana Díaz.

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La Policía informó que el incidente fue reportado a las 3:18 de la madrugada mediante una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Surge de la investigación que un hombre de 40 años se encontraba en su residencia echándoles agua a sus aves cuando escuchó tres disparos. Posteriormente, se percató de que presentaba una herida de bala en la parte superior izquierda de la cabeza”, detalló la Uniformada en su informe.

Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales.El joven era embajador de marcas de productos de barbería."A veces en la vida llega alguien que ve en ti lo que ni tú mismo ve", escribió Santiago Maestre a su pareja en un mensaje en agradecimiento por su apoyo mientras se dirigía al San Juan Beauty Show.
1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3

El perjudicado se encuentra en condición de cuidado y recibe atención médica en el Centro Médico de Río Piedras.

El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, se hizo cargo de la investigación.

La Uniformada exhortó a cualquier ciudadano que tenga información que ayude a esclarecer este crimen a llamar al 787-343-2020 o escribir a través de sus redes sociales oficiales.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJuana DíazCentro Médico en Río PiedrasHeridos de bala
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