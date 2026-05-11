Hombre recibe un disparo en la cabeza mientras atendía a sus aves en Juana Díaz
El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras tras el incidente
11 de mayo de 2026 - 11:24 AM
11 de mayo de 2026 - 11:24 AM
Un hombre fue sorprendido en la madrugada del lunes por un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su residencia echándole agua a sus aves en el barrio Santi, sector El Alto, en Juana Díaz.
La Policía informó que el incidente fue reportado a las 3:18 de la madrugada mediante una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
“Surge de la investigación que un hombre de 40 años se encontraba en su residencia echándoles agua a sus aves cuando escuchó tres disparos. Posteriormente, se percató de que presentaba una herida de bala en la parte superior izquierda de la cabeza”, detalló la Uniformada en su informe.
El perjudicado se encuentra en condición de cuidado y recibe atención médica en el Centro Médico de Río Piedras.
El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, se hizo cargo de la investigación.
La Uniformada exhortó a cualquier ciudadano que tenga información que ayude a esclarecer este crimen a llamar al 787-343-2020 o escribir a través de sus redes sociales oficiales.
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