Ni Sephora se salva: buscan a sospechosos de robo en tienda de Bayamón

Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitaron este lunes la ayuda de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de cometer un robo en la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.

Según la Policía, los individuos llegaron a la tienda el pasado 19 de abril y, alegadamente, se apropiaron de mercancía valorada en $2,100. Posteriormente, abandonaron el lugar sin pagar los artículos.

El primero de los sospechosos fue descrito como de tez blanca, cabello negro, entre 20 y 30 años de edad y con un peso aproximado de 130 libras.

Por su parte, el segundo individuo fue descrito como un hombre de entre 35 y 40 años, con un peso aproximado de 200 libras.