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Ni Sephora se salva: buscan a sospechosos de robo en tienda de Bayamón

Se apropiaron de mercancía valorada en $2,100 el pasado 19 de abril

11 de mayo de 2026 - 11:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sospechosos de robo en famosa tienda de Bayamón. (Suministrada/ Policía de Puerto Rico)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitaron este lunes la ayuda de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de cometer un robo en la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.

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Según la Policía, los individuos llegaron a la tienda el pasado 19 de abril y, alegadamente, se apropiaron de mercancía valorada en $2,100. Posteriormente, abandonaron el lugar sin pagar los artículos.

El primero de los sospechosos fue descrito como de tez blanca, cabello negro, entre 20 y 30 años de edad y con un peso aproximado de 130 libras.

Por su parte, el segundo individuo fue descrito como un hombre de entre 35 y 40 años, con un peso aproximado de 200 libras.

La Policía exhortó a cualquier ciudadano que tenga información que ayude a esclarecer el caso a comunicarse al 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452.

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