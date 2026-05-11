Buscan a sospechosos de robo en tienda de Bayamón
Se apropiaron de mercancía valorada en $2,100 el pasado 19 de abril
11 de mayo de 2026 - 11:57 AM
11 de mayo de 2026 - 11:57 AM
Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitaron este lunes la ayuda de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de cometer un robo en la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.
Según la Policía, los individuos llegaron a la tienda el pasado 19 de abril y, alegadamente, se apropiaron de mercancía valorada en $2,100. Posteriormente, abandonaron el lugar sin pagar los artículos.
El primero de los sospechosos fue descrito como de tez blanca, cabello negro, entre 20 y 30 años de edad y con un peso aproximado de 130 libras.
Por su parte, el segundo individuo fue descrito como un hombre de entre 35 y 40 años, con un peso aproximado de 200 libras.
La Policía exhortó a cualquier ciudadano que tenga información que ayude a esclarecer el caso a comunicarse al 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452.
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