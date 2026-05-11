Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado evalúa nombramientos del secretario de la Vivienda y procuradora del Paciente

La gobernadora Jenniffer González hizo ambas designaciones el 6 de abril

11 de mayo de 2026 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Augusto Martínez Román, secretario designado del Departamento de la Vivienda. (Ramon "Tonito" Zayas)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El Senado evalúa este lunes los nombramientos del secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, y de la doctora Catherine Oliver Franco como procuradora del Paciente.

RELACIONADAS

En un salón lleno de funcionarios de las respectivas agencias y miembros del Gabinete, ambos funcionarios -nombrados el 6 de abril por la gobernadora Jenniffer González- destacaron sus cualificaciones y detallaron las razones por las que entienden deben ser confirmados por la Cámara alta.

“Mi rol será facilitar, coordinar y agilizar. Ser un puente entre el gobierno federal, las agencias, los municipios, el sector privado y nuestras comunidades. Mi visión para el Departamento de la Vivienda es fortalecer una política pública de vivienda asequible, moderna y digna”, destacó el secretario designado de la Vivienda, al leer su ponencia.

Mientras, Oliver Franco -actual jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)- detalló que tiene cinco áreas prioritarias para su gestión en la procuraduría de ser confirmada: fortalecer la defensa activa y accesible para el paciente, fortalecer la fiscalización, la educación y el empoderamiento del paciente, fomentar una procuraduría proactiva y el fortalecimiento institucional y financiero de la agencia.

La doctora Catherine Oliver Franco, jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y ahora nominada como procuradora del Paciente.
La doctora Catherine Oliver Franco, jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y ahora nominada como procuradora del Paciente. (Pablo Martínez)

En la vista, celebrada en el salón Leopoldo Figueroa del Senado, participaron el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores María de Lourdes Santiago, Ángel Toledo, Jamie Barlucea y Héctor Joaquín Sánchez.

Al realizar su nombramiento, La Fortaleza informó que Martínez Román, quien ocupa la secretaría de Vivienda desde la renuncia de la exsecretaria Ciary Pérez Peña, a mediados de marzo, es un abogado con una “destacada trayectoria en el servicio público y el sector legal, caracterizada por su alto sentido de responsabilidad y pericia en asuntos gubernamentales”.

Tags
Departamento de la Vivienda SenadoAssmca
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: