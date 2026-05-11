Senado evalúa nombramientos del secretario de la Vivienda y procuradora del Paciente

El Senado evalúa este lunes los nombramientos del secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, y de la doctora Catherine Oliver Franco como procuradora del Paciente.

En un salón lleno de funcionarios de las respectivas agencias y miembros del Gabinete, ambos funcionarios -nombrados el 6 de abril por la gobernadora Jenniffer González- destacaron sus cualificaciones y detallaron las razones por las que entienden deben ser confirmados por la Cámara alta.

“Mi rol será facilitar, coordinar y agilizar. Ser un puente entre el gobierno federal, las agencias, los municipios, el sector privado y nuestras comunidades. Mi visión para el Departamento de la Vivienda es fortalecer una política pública de vivienda asequible, moderna y digna”, destacó el secretario designado de la Vivienda, al leer su ponencia.

Mientras, Oliver Franco -actual jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)- detalló que tiene cinco áreas prioritarias para su gestión en la procuraduría de ser confirmada: fortalecer la defensa activa y accesible para el paciente, fortalecer la fiscalización, la educación y el empoderamiento del paciente, fomentar una procuraduría proactiva y el fortalecimiento institucional y financiero de la agencia.

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La doctora Catherine Oliver Franco, jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y ahora nominada como procuradora del Paciente. (Pablo Martínez)

En la vista, celebrada en el salón Leopoldo Figueroa del Senado, participaron el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores María de Lourdes Santiago, Ángel Toledo, Jamie Barlucea y Héctor Joaquín Sánchez.