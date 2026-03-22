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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece sexagenario tras accidente vehicular en San Juan

La información preliminar apunta a que el fallecido era un peatón

22 de marzo de 2026 - 6:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La unión que agrupa a los empleados del 9-1-1 cuestionó el aumento de sueldo para el personal de confianza en esa agencia. (GFR Media)
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que un peatón falleció en un accidente de vehicular en la noche de este sábado, en San Juan.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en la intersección de la avenida Park Garden con la carretera PR-181, frente a un restaurante.

La Policía identificó al hombre fenecido como Luis Báez Velázquez, de 68 años.

De inmediato, no se proveyeron datos en relación al conductor y el vehículo involucrados en este caso.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto. Al llegar, los agentes encontraron al peatón sin signos de vida.

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Accidentes de TránsitoPeatón arrolladoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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