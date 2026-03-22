Fallece sexagenario tras accidente vehicular en San Juan

La Policía investiga las circunstancias en las que un peatón falleció en un accidente de vehicular en la noche de este sábado, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en la intersección de la avenida Park Garden con la carretera PR-181, frente a un restaurante.

La Policía identificó al hombre fenecido como Luis Báez Velázquez, de 68 años.

De inmediato, no se proveyeron datos en relación al conductor y el vehículo involucrados en este caso.