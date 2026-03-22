Fallece sexagenario tras accidente vehicular en San Juan
La información preliminar apunta a que el fallecido era un peatón
22 de marzo de 2026 - 6:57 AM
22 de marzo de 2026 - 6:57 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que un peatón falleció en un accidente de vehicular en la noche de este sábado, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en la intersección de la avenida Park Garden con la carretera PR-181, frente a un restaurante.
La Policía identificó al hombre fenecido como Luis Báez Velázquez, de 68 años.
De inmediato, no se proveyeron datos en relación al conductor y el vehículo involucrados en este caso.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto. Al llegar, los agentes encontraron al peatón sin signos de vida.
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