Hallan el cuerpo baleado de un hombre en Coamo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Coamo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:46 p.m., en la kilómetro 3.5 de la carretera PR-576.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre sin signos de vida y con varios impactos de bala.

La Policía identificó al occiso como Bryan Rolando Bermúdez Martínez, de 31 años y residente de Santa Isabel.