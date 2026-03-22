Hallan el cuerpo baleado de un hombre en Coamo
El asesinato se reportó en la noche del sábado
22 de marzo de 2026 - 6:27 AM
22 de marzo de 2026 - 6:27 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Coamo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:46 p.m., en la kilómetro 3.5 de la carretera PR-576.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.
Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre sin signos de vida y con varios impactos de bala.
La Policía identificó al occiso como Bryan Rolando Bermúdez Martínez, de 31 años y residente de Santa Isabel.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 105 asesinatos en lo que va de este año, dos menos que los 107 registrados a la misma fecha en el 2025.
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