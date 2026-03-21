Estafan a mujer de Cayey con falsa deuda de luz: le retiraron más de $1,000 de su cuenta

La Policía de Puerto Rico investiga una querella de fraude reportada en horas de la tarde del viernes en el barrio Rincón, sector Morilla, del municipio de Cayey.

Según la perjudicada, de 63 años, una persona llamó por teléfono a su residencia y se identificó como empleado del consorcio LUMA Energy. Luego, le manifestó que tenía una deuda con dicha entidad.

En la conversación telefónica, según la perjudicada, la persona le indicó que si no pagaba la deuda, le cortarían el servicio de energía eléctrica, por lo que procedió a brindarle la información de su cuenta bancaria.

Acto seguido, alguien realizó tres transacciones en las cuales se apropiaron de un total de $1,154.60.

Este caso de fraude es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.