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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estafan a mujer de Cayey con falsa deuda de luz: le retiraron más de $1,000 de su cuenta

La querellante dijo que recibió una llamada en su residencia, informó la Policía

21 de marzo de 2026 - 11:22 AM

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El caso es investigado por la Policía. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga una querella de fraude reportada en horas de la tarde del viernes en el barrio Rincón, sector Morilla, del municipio de Cayey.

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Según la perjudicada, de 63 años, una persona llamó por teléfono a su residencia y se identificó como empleado del consorcio LUMA Energy. Luego, le manifestó que tenía una deuda con dicha entidad.

En la conversación telefónica, según la perjudicada, la persona le indicó que si no pagaba la deuda, le cortarían el servicio de energía eléctrica, por lo que procedió a brindarle la información de su cuenta bancaria.

Acto seguido, alguien realizó tres transacciones en las cuales se apropiaron de un total de $1,154.60.

Este caso de fraude es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020.

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Breaking NewsfraudePolicía de Puerto RicoSeguridadCICCayey LUMA Energy
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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