Presunto caso de Ley 54 en San Sebastián: hombre muere apuñalado y detienen a su pareja
El incidente violento se reportó en horas de la mañana de este viernes. Esto es lo que se sabe, según la Policía de Puerto Rico
20 de marzo de 2026 - 10:08 AM
20 de marzo de 2026 - 10:08 AM
Un presunto caso de violencia de género terminó la mañana de este viernes con un hombre asesinado a puñaladas y la detención de su pareja en el kilómetro 10.5 de la PR-435, en el barrio Perchas II de San Sebastián, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el incidente fue reportado a las 8:23 a.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes hallaron en el lugar a un hombre sin vida.
La víctima fue identificada como Eduardo Fuentes Serrano, de 32 años, quien presentaba heridas de arma blanca. Por su parte, la Policía confirmó que la pareja consensual del fallecido, una mujer de 31 años, se encuentra detenida y está siendo entrevistada.
Como parte de la investigación, se activó el protocolo de violencia doméstica. El caso está siendo investigado de manera conjunta por la División de Homicidios, la Fiscalía de Aguadilla, la División de Violencia Doméstica y la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.
El agente Juan Acevedo Rosado, de la División de Homicidios de Aguadilla, dirige la investigación bajo la supervisión del sargento Carlos Hernández Minguela, con la dirección del teniente Orlando Camacho y del inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, y con la coordinación del fiscal José Rivera.
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