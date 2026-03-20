Presunto caso de Ley 54 en San Sebastián: hombre muere apuñalado y detienen a su pareja

Un presunto caso de violencia de género terminó la mañana de este viernes con un hombre asesinado a puñaladas y la detención de su pareja en el kilómetro 10.5 de la PR-435, en el barrio Perchas II de San Sebastián, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el incidente fue reportado a las 8:23 a.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes hallaron en el lugar a un hombre sin vida.

La víctima fue identificada como Eduardo Fuentes Serrano, de 32 años, quien presentaba heridas de arma blanca. Por su parte, la Policía confirmó que la pareja consensual del fallecido, una mujer de 31 años, se encuentra detenida y está siendo entrevistada.

Como parte de la investigación, se activó el protocolo de violencia doméstica. El caso está siendo investigado de manera conjunta por la División de Homicidios, la Fiscalía de Aguadilla, la División de Violencia Doméstica y la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.