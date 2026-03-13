Asesinan a un hombre dentro de un vehículo frente al Jardín Botánico de Río Piedras
Una mujer que acompañaba a la víctima resultó herida de bala y se encuentra en condición de cuidado
13 de marzo de 2026 - 4:48 PM
13 de marzo de 2026 - 4:48 PM
La Policía investiga las circunstancias en las que resultó muerto un hombre y una mujer herida, encontrados en el interior de un vehículo frente a la entrada del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en la PR-1, en Río Piedras.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:38 p.m. de este viernes alertó a las autoridades sobre “una situación sospechosa” con un vehículo en el lugar.
Al llegar, los agentes encontraron a un hombre sin vida al volante de una guagua Ford Transit, quien mostraba varios impactos de bala. Mientras, en el asiento del pasajero se encontró a una mujer herida de bala.
La fémina fue transportada en situación de cuidado a una institución médica cercana.
Ninguna de las víctimas ha sido identificada hasta el momento.
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