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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre dentro de un vehículo frente al Jardín Botánico de Río Piedras

Una mujer que acompañaba a la víctima resultó herida de bala y se encuentra en condición de cuidado

13 de marzo de 2026 - 4:48 PM

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El cuerpo estaba sobre el pavimento y a su alrededor se observan varios casquillos de bala. (Archivo)
La Policía investiga las circunstancias en las que resultó muerto un hombre y una mujer herida, encontrados en el interior de un vehículo frente a la entrada del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en la carretera PR-1, en Río Piedras.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que resultó muerto un hombre y una mujer herida, encontrados en el interior de un vehículo frente a la entrada del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en la PR-1, en Río Piedras.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:38 p.m. de este viernes alertó a las autoridades sobre “una situación sospechosa” con un vehículo en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre sin vida al volante de una guagua Ford Transit, quien mostraba varios impactos de bala. Mientras, en el asiento del pasajero se encontró a una mujer herida de bala.

La fémina fue transportada en situación de cuidado a una institución médica cercana.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada hasta el momento.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosRío PiedrasJardín Botánico de la UPRMuertesHeridosHeridos de bala
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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