Asesinan a un hombre dentro de un vehículo frente al Jardín Botánico de Río Piedras

La Policía investiga las circunstancias en las que resultó muerto un hombre y una mujer herida, encontrados en el interior de un vehículo frente a la entrada del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en la PR-1, en Río Piedras.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:38 p.m. de este viernes alertó a las autoridades sobre “una situación sospechosa” con un vehículo en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre sin vida al volante de una guagua Ford Transit, quien mostraba varios impactos de bala. Mientras, en el asiento del pasajero se encontró a una mujer herida de bala.

La fémina fue transportada en situación de cuidado a una institución médica cercana.