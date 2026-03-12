Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo de un hombre dentro de una residencia en Sabana Grande

Las autoridades investigan si la muerte podría estar relacionada con un escape de gas

12 de marzo de 2026 - 5:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bomberos municipales de Sabana Grande se encuentran en el lugar corroborando si en efecto hay un escape de gas. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El hallazgo de un hombre sin signos vitales en una residencia en la zona urbana de Sabana Grande, este jueves, es investigado por las autoridades al estar posiblemente vinculado a un escape de gas.

Según un informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un fuerte olor a gas en una residencia en la calle Nepomusena Santiago, en el centro urbano del municipio.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado, pero que se presume es el residente de la casa.

Bomberos municipales de Sabana Grande corroboran si, en efecto, se trató de un escape de gas.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, en unión a la fiscal Mailyn Ramos, se dirigen al lugar.

Breaking News Sistema de Emergencia 9-1-1 Gas licuado Sabana Grande CIC Policía de Puerto Rico Bomberos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
