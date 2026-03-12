Hallan cuerpo de un hombre dentro de una residencia en Sabana Grande
Las autoridades investigan si la muerte podría estar relacionada con un escape de gas
12 de marzo de 2026 - 5:17 PM
12 de marzo de 2026 - 5:17 PM
El hallazgo de un hombre sin signos vitales en una residencia en la zona urbana de Sabana Grande, este jueves, es investigado por las autoridades al estar posiblemente vinculado a un escape de gas.
Según un informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un fuerte olor a gas en una residencia en la calle Nepomusena Santiago, en el centro urbano del municipio.
Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado, pero que se presume es el residente de la casa.
Bomberos municipales de Sabana Grande corroboran si, en efecto, se trató de un escape de gas.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, en unión a la fiscal Mailyn Ramos, se dirigen al lugar.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: