Investigan como asesinato el hallazgo del cuerpo de un hombre en Culebra

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la tarde de este lunes, en Culebra.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:11 p.m., en una zona boscosa ubicada en la carretera PR-250, barrio las Delicias.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar al lugar, agentes adscritos al distrito de Culebra localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, cubierto con piedras grandes, el cual no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.