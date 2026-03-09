Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan como asesinato el hallazgo del cuerpo de un hombre en Culebra

La División de Homicidios de la región de Fajardo está a cargo del caso

9 de marzo de 2026 - 3:02 PM

Updated At

Actualizado el 10 de marzo de 2026 - 7:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:11 p.m., en la PR-250. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la tarde de este lunes, en Culebra.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:11 p.m., en una zona boscosa ubicada en la carretera PR-250, barrio las Delicias.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar al lugar, agentes adscritos al distrito de Culebra localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, cubierto con piedras grandes, el cual no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.

El agente Juan Báez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo; el agente David Cardona, de Servicios Técnicos; y la fiscal Karem Calo se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoCulebraBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: