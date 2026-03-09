Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocupan cerca de 30 máquinas tragamonedas ilegales

La Comisión de Juegos llevó a cabo un operativo en San Juan y Cataño, donde también incautaron $8,300 en efectivo bajo el nuevo reglamento de confiscaciones

9 de marzo de 2026 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Operativo de personal de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía para ocupar máquinas ilegales. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cerca de 30 máquinas ilegales de juegos de azar en ruta, comúnmente conocidas como tragamonedas, y $8,347 en efectivo fueron ocupados en un operativo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR) y la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la CJPR indicó que las intervenciones están relacionados con esfuerzos de fiscalización tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de confiscaciones adoptado bajo la ley vigente.

Explicó que durante el operativo se intervinieron dos establecimientos comerciales en la zona metro. Señaló que en el Colmado y Cafetería Caribe, en San Juan, se ocuparon 12 máquinas y $7,910 en efectivo. Mientras, en el negocio Mi Gente 2GO, ubicado en el sector Las Palmas en Cataño, se ocuparon 17 máquinas y $437.

Destacó que este operativo representa el segundo realizado por la Comisión desde que entró en vigor el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, adoptado conjuntamente por la Comisión de Juegos y la Policía de Puerto Rico para establecer el procedimiento formal para estas intervenciones.

Operativo de personal de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía para ocupar máquinas ilegales.
Operativo de personal de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía para ocupar máquinas ilegales. (Suministrada)

“Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”, expresó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, en declaracione escritas.

Asimismo, el funcionario recordó que se había otorgado un periodo para que operadores y comerciantes pudieran regularizar sus máquinas y cumplir con los requisitos establecidos, tras la nueva ley y reglamento.

“La colaboración con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para fiscalizar estos establecimientos, evitar prácticas ilegales y proteger tanto a los comerciantes que cumplen con la ley como a nuestras comunidades”, expresó por su parte el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

Operativo de personal de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía para ocupar máquinas ilegales.
Operativo de personal de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía para ocupar máquinas ilegales. (Suministrada)

Según la Comisión, la ley dispone que todo dueño de máquina, operador, propietario de negocio o cualquier persona que opere una máquina de manera ilegal incurre en un delito menos grave y se expone a una pena de hasta seis meses de cárcel, multas de hasta $10,000, o ambas penas, a discreción del tribunal, además de la posible revocación de permisos.

Los recaudos generados por la operación legal de estas máquinas se distribuyen en un 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, un 40% para los municipios y un 5% para los gastos operacionales de la Comisión de Juegos.

Santaella Marchán también exhortó a los ciudadanos a reportar confidencialmente cualquier comercio que opere máquinas ilegales a través del portal oficial de la agencia.

“Para confidencias pueden acceder a www.comjuegos.pr.gov bajo el Negociado de Juegos de Azar – Máquinas en Ruta”, exhortó el comunicado.

Tags
Policía de Puerto RicoJuegos de azarBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: