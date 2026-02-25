RKM se pega con el “jackpot” de máquina tragamonedas

¡La suerte le toca a cualquiera! Esta vez la celebración fue en Gurabo cuando el exponente urbano, José Luis Nieves, conocido como "RKM" se pegó con casi $100,000 al jugar en una máquina de tragamonedas.

El excompañero de Ken Y visitó el establecimiento Los Palitos Sport en Gurabo y allí tras una jugada en la máquina tragamonedas ganó el “Jackpot” correspondiente a $99,717.06. Tras ganar, de inmediato celebró en medio de gritos y exaltación extrema.

“Diablo... Me los llevé”, dijo eufórico RKM, sumado a la expresión de “puñe&@”, entre otras palabras que proliferó como parte de su asombro. El establecimiento es un sport bar y agencia hípica en Gurabo, municipio en el que reside RKM.