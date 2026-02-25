Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

RKM se pega con el “jackpot” de máquina tragamonedas

Conoce cuánto se ganó el exponente urbano en Gurabo

25 de febrero de 2026 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano es natural de Gurabo. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

¡La suerte le toca a cualquiera! Esta vez la celebración fue en Gurabo cuando el exponente urbano, José Luis Nieves, conocido como "RKM" se pegó con casi $100,000 al jugar en una máquina de tragamonedas.

El excompañero de Ken Y visitó el establecimiento Los Palitos Sport en Gurabo y allí tras una jugada en la máquina tragamonedas ganó el “Jackpot” correspondiente a $99,717.06. Tras ganar, de inmediato celebró en medio de gritos y exaltación extrema.

“Diablo... Me los llevé”, dijo eufórico RKM, sumado a la expresión de “puñe&@”, entre otras palabras que proliferó como parte de su asombro. El establecimiento es un sport bar y agencia hípica en Gurabo, municipio en el que reside RKM.

El dúo de RKM y Ken Y se separó de forma oficial en diciembre de 2024, por lo que ambos exponentes llevan sus respectivas carreras en solitario.

Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
