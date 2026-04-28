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prima:Huelga en la UPR: ¿cuál es el tranque entre estudiantes y la administración universitaria?

A un mes del inicio de manifestaciones en la mayoría de los recintos del sistema, el descontento con la administración de Zayira Jordán Conde continúa

28 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) amanecieron en los portones el lunes, 27 de abril para el inicio de una huelga.La huelga fue decretada para reclamar la salida de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y que se le asignen a la institución los recursos económicos que necesita.Río Piedras se une al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que permanece en “manifestación indefinida” desde el 13 de abril.
1 / 10 | Huelga en la UPR: ¿cuál es el tranque entre estudiantes y la administración universitaria?. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) amanecieron en los portones el lunes, 27 de abril para el inicio de una huelga. - Ramon "Tonito" Zayas
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La salida de Zayira Jordán Conde de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la asignación de más recursos económicos para la centenaria institución son los principales reclamos que han llevado a estudiantes, al menos, de cinco recintos a realizar paros, manifestaciones y huelgas a lo largo del último mes.

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Universidad de Puerto RicoUPRHuelga en la UPRParo en la UPRZayira Jordán Conde
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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