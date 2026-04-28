1 / 10 | Huelga en la UPR: ¿cuál es el tranque entre estudiantes y la administración universitaria?. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) amanecieron en los portones el lunes, 27 de abril para el inicio de una huelga. - Ramon "Tonito" Zayas
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Huelga en la UPR: ¿cuál es el tranque entre estudiantes y la administración universitaria?
A un mes del inicio de manifestaciones en la mayoría de los recintos del sistema, el descontento con la administración de Zayira Jordán Conde continúa
28 de abril de 2026 - 11:10 PM