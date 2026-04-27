“No es una guerra política”: estudiantes en huelga en la UPR Río Piedras reiteran reclamo por más recursos

La movilización surge tras una asamblea estudiantil que decretó un paro de 72 horas, que culminó el pasado viernes y dio paso a una “huelga indefinida” en el recinto.

El Nuevo Día estuvo en el campus, donde, al filo de las 8:30 a.m., había grupos de entre cinco y nueve personas en el portón principal, mientras que en el de acceso a la Facultad de Ciencias Naturales se concentraron entre 13 y 15 alumnos acompañados por dos profesores.

UPR Huelga Estudiantes UPR Huelga Estudiantes

En un ambiente de protesta mayormente tranquilo, una escena llamó la atención: una persona en silla de ruedas cruzó uno de los portones con una bocina en la que sonaba la canción de “El Aguante” de la agrupación puertorriqueña Calle 13.

PUBLICIDAD

Excluyen la política

Mariana Rodríguez Seguí, portavoz del movimiento estudiantil y estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho, explicó que el reclamo central es la estabilidad del financiamiento universitario.

“Lo ideal sería que se descongele y se garantice el 9.6% del Fondo General para la UPR”, manifestó. A su vez, reclamó que no se siga aumentando el costo de los créditos, mayores fondos de infraestructura y una reforma universitaria con participación de la comunidad.

Rodríguez Seguí señaló, además, el impacto del plan fiscal vigente, al que atribuyó un déficit proyectado de más de $427 millones para el año fiscal 2026-2027.

Los estudiantes afirmaron que seguirán en huelga, aunque la presidenta Zayira Jordán Conde renuncie. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Eso demuestra que el plan no funciona”, puntualizó.

Sobre la continuidad de la huelga, afirmó que Jordán Conde “puede renunciar mañana y nosotros vamos a seguir aquí porque lo que necesitamos es que quienes dirigen la universidad la defiendan”.

En horas de la mañana, en entrevista radial con “Primer Round” (Magic 97.3 FM), la presidenta de la UPR señaló que esperaba que el llamado por su salida no se debiera a su ideología política.

“Yo no quisiera pensar que todas estas faenas para que yo salga de la presidencia de la universidad, tengan que ver con mi ideología política, porque en las manifestaciones (de la UPR) vi representación de partidos políticos”, apuntó.

Tras las expresiones de la presidenta, Rodríguez Seguí aclaró que la huelga “no se trata de una guerra política”, pero sí de una “lucha por la educación pública”.

“Zayira entra al juego de la política desde el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que, sin embargo, es un movimiento que ha sido aliado de la UPR. Ahora gozó con la confianza y de la Junta de Gobierno que la pusieron en esa posición”, continuó.

PUBLICIDAD

La estudiante también respondió a expresiones de Jordán Conde en el programa radial, donde calificó la huelga como un “capricho” y cuestionó la presencia estudiantil en los portones.

En horas de la mañana permanecían, aproximadamente, 10 estudiantes en el portón principal de la UPRRP. (Ramon "Tonito" Zayas)

Rodríguez Seguí sostuvo que la participación es progresiva y que responde a lo aprobado en la asamblea. “La comunidad se va incorporando”, dijo.

“Eso no me convierte en una persona que no transige con todas las demás que piensan de manera diferente, y estuve en MVC como muestra de eso. Yo estoy dispuesta y soy una persona que, como académica, entiendo que debemos tener conversaciones”, añadió Jordán Conde.

El conflicto abrió un debate adicional luego de que un profesor de inglés del recinto se presentara en el portón principal para cuestionar la “legalidad” del cierre y plantear sus efectos.

James Conlan, nacido en Nueva York y catedrático de la Facultad de Humanidades, llegó en la mañana para impartir una de sus clases a las 8:30 a.m., pero, al ver la entrada clausurada, comenzó a grabar con su teléfono.

“Yo estaba documentando, probablemente, primero para notificar a las personas de lo que estaba pasando y para, quizás, entrar en el tribunal federal para que se abra un referido (si se alarga la situación)”, estableció.

Según Conlan, quien llegó a la isla en 1999 e ingresó a la Escuela de Derecho como estudiante en 2005, la situación actual en la Río Piedras no constituye lo que es una huelga en términos legales, sino una “interrupción de clases mediante cierre de portones”.

UPR Huelga Profesor UPR Huelga Profesor

Argumentó que ese tipo de acción podría ser ilegal bajo la legislación laboral y la jurisprudencia aplicable en Puerto Rico y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

También, que su postura está fundamentada en el “National Labor Relations Act” (NLRA, en inglés), que reitera el derecho a las huelgas como uno exclusivo de los trabajadores dentro de procesos de negociación colectiva, en especial sobre salarios, horas, condiciones de empleo y otros elementos que -argumentó- no aplican a los estudiantes de la UPR.

Categorizó, asimismo, el cierre de los portones como un “estorbo público” y una posible violación a las órdenes judiciales previas relacionas con la operación del sistema universitario, citando como referencia a la huelga del 2017, donde -según su interpretación- se reafirmó la obligación de la administración universitaria de mantener el acceso al recinto.

“Esto no ayuda a resolver nada, salvo poner la universidad en contra de la ley y dañar su ‘standing’ frente al Departamento de Educación, poniendo en riesgo la elegibilidad de los estudiantes para recibir ese dinero”, concluyó.

La alumna Rodríguez Seguí reaccionó a las expresiones del profesor, acusándolo de tener un “historial” de confrontaciones en manifestaciones previas y haciendo referencia al vídeo a continuación.

Conlan previamente se ha enfrentado a estudiantes en momentos de reclamos contra la administración, como durante las huelgas estudiantiles de 2010 y 2017. En 2010, intentó cruzar los portones y terminó en una pelea física con estudiantes; siete años después fue escupido por un alumno mientras repartía boletines en contra de la protesta estudiantil.

---