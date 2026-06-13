La teoría de la Fiscalía: la pieza clave del caso contra Anthonieska Avilés y Elvia Cabrera

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Las sorpresivas enmiendas a la acusación de Anthonieska Avilés Cabrera arrojaron mayor claridad sobre la teoría que el Ministerio Público busca sostener en el caso que también involucra a su madre, Elvia Cabrera Rivera.

Ambas acusadas enfrentan procesos judiciales separados por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

La teoría sostiene que las acusadas actuaron “en concierto y común acuerdo”, entre la noche y madrugada del 10 y el 11 de agosto de 2025, para causarle la muerte a la víctima “a propósito y con conocimiento”, según la acusación enmendada.

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Para cometer el crimen, el Estado sostiene que Avilés Cabrera presuntamente utilizó “un arma blanca, objeto cortante punzante o un objeto similar que puede ser considerado como una arma blanca” para ocasionarle múltiples heridas.

Aunque el arma, de momento, no ha sido ocupada, el Ministerio Público señaló que se trata de un objeto punzante de “una pulgada de ancho, aproximadamente, y cinco pulgadas de largo, con punta filosa que puede ser considerado como un arma blanca”.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que las coacusadas le provocaron la muerte sin que mediara el uso del objeto como herramienta propia de un arte, deporte, profesión, oficio u ocupación, ni por razones de salud, incapacidad o situación de indefensión.

Para sustentar el caso en los tribunales, el Ministerio Público ha presentado evidencia testimonial, pericial y documental. Actualmente, ambas acusadas enfrentan procesos judiciales separados por el asesinato de la adolescente, conocida cariñosamente como “Lela”.

Por un lado, ya han transcurrido once días del juicio por jurado contra Cabrera Rivera y han declarado diez testigos, entre ellos, policías, amigos de la víctima y una perito del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que recién testificó sobre muestras de ADN, o ácido desoxirribonucleico, tomadas de las uñas y ropa de Pratts Rosario.

Mientras, Avilés Cabrera se prepara para enfrentar juicio comenzando el 23 de junio a las 9:00 a.m. De momento, se desconoce si la defensa solicitará que el proceso sea por tribunal de derecho o mediante jurado.

Asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario: ¿dónde está el arma homicida? Tres cabos sueltos marcan los procesos judiciales contra Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera. En "Aquí te explico", El Nuevo Día revisa varios detalles en el caso contra las acusadas por el asesinato de la menor de 16 años.

Durante la etapa de vista preliminar de las dos acusadas, así como durante el juicio contra Cabrera Rivera, el Ministerio Público ha intentado reconstruir los hechos.

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A la luz de la prueba presentada en sala, la noche del crimen se registraron varias peleas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, el cual se encontraba repleto de personas debido a que el municipio celebraba el cierre del verano.

La víctima compartía en el desvío con un grupo de amistades cuando se suscitó la trifulca. Inicialmente, la Policía respondió al altercado porque una mujer llamó al cuartel para alertar sobre una discusión registrada en el lugar.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

Según la tía política de la víctima, Betzaida Caratini Ortiz, Pratts Rosario intentó defender a su hermana durante la pelea ocurrida la noche de los hechos. La testigo añadió que observó cómo Cabrera Rivera sacó de su cartera un objeto punzante y se lo entregó a su hija.

El testimonio de Yandriel Dávila Feliciano, de 18 años y amigo de la víctima, coincidió parcialmente con lo narrado por Caratini Ortiz al afirmar que vio a la acusada buscar algo en su cartera. No obstante, indicó que no precisó si se trataba de un objeto punzante. “No la vi”, dijo.

No obstante, Gabriela “Gaba” Figueroa, otra de las testigos y mejor amiga de Avilés Cabrera, aseguró que esta le confesó haber apuñalado a la víctima y que, luego, en una conversación por TikTok, le instruyó a que debía hacer únicamente lo que su madre le dijera.

Ese testimonio se entrelazó con el de Dávila Feliciano, quien precisó que, mientras se dirigían a la sala de emergencias del hospital Menonita en Aibonito para llevar a la víctima, Avilés Cabrera y Figueroa se colocaron frente a su vehículo.