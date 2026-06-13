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Centro de Servicios Integrados de Río Piedras cerrará temporalmente por trabajos de mejoras

La reapertura del espacio está programada para el 29 de junio

13 de junio de 2026 - 2:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los Centros de Servicios Integrados que existen en la isla se ubica en el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce. (GFR Media)
Uno de los Centros de Servicios Integrados.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Centro de Servicios Integrados (CSI) de Río Piedras permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del 15 de junio debido a trabajos de mejoras y acondicionamiento en sus instalaciones, informó el Departamento de Estado.

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La reapertura del centro está programada para el 29 de junio, fecha en la que se espera que los servicios se reanuden de manera regular.

Cabe destacar que los CSI son localidades en Puerto Rico que centralizan múltiples servicios y trámites gubernamentales en un solo lugar.

La secretaria auxiliar de los CSI y subsecretaria de Estado, Narel Colón, indicó que las labores forman parte de los esfuerzos de la agencia para mantener espacios seguros, funcionales y adecuados para atender a la ciudadanía.

“Estas mejoras permitirán optimizar nuestras instalaciones y continuar fortaleciendo la experiencia de servicio que reciben los ciudadanos que visitan el CSI de Río Piedras. Agradecemos la comprensión y cooperación del público durante este periodo de trabajos”, expresó Colón en declaraciones escritas.

Mientras permanezca cerrado el CSI de Río Piedras, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los demás CSI alrededor de la isla para recibir los servicios que ofrece el Departamento de Estado.

Para información adicional sobre los servicios disponibles y las localidades de los CSI, los ciudadanos pueden comunicarse con el Departamento de Estado o visitar sus plataformas oficiales.

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Breaking NewsDepartamento de Estado
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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