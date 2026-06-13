Centro de Servicios Integrados de Río Piedras cerrará temporalmente por trabajos de mejoras

El Centro de Servicios Integrados (CSI) de Río Piedras permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del 15 de junio debido a trabajos de mejoras y acondicionamiento en sus instalaciones, informó el Departamento de Estado.

La reapertura del centro está programada para el 29 de junio, fecha en la que se espera que los servicios se reanuden de manera regular.

Cabe destacar que los CSI son localidades en Puerto Rico que centralizan múltiples servicios y trámites gubernamentales en un solo lugar.

La secretaria auxiliar de los CSI y subsecretaria de Estado, Narel Colón, indicó que las labores forman parte de los esfuerzos de la agencia para mantener espacios seguros, funcionales y adecuados para atender a la ciudadanía.

“Estas mejoras permitirán optimizar nuestras instalaciones y continuar fortaleciendo la experiencia de servicio que reciben los ciudadanos que visitan el CSI de Río Piedras. Agradecemos la comprensión y cooperación del público durante este periodo de trabajos”, expresó Colón en declaraciones escritas.

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Mientras permanezca cerrado el CSI de Río Piedras, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los demás CSI alrededor de la isla para recibir los servicios que ofrece el Departamento de Estado.