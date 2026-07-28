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ICE intensifica arrestos de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos

Agentes vestidos de civil han detenido a inmigrantes en aeropuertos como parte de un acuerdo entre agencias federales, según The New York Times

28 de julio de 2026 - 6:21 PM

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Los agentes han estado en las últimas semanas en 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países (Eduardo Munoz Alvarez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Administración del presidente Donald Trump intensificó sus operativos contra inmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil han arrestado a personas con visados vencidos en mostradores de facturación y puertas de embarque, informó este martes The New York Times.

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De acuerdo con el diario, los agentes han estado en las últimas semanas en 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como parte de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente”, señaló al diario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuya supervisión opera el ICE, la agencia que ejecuta la campaña de arrestos impulsada por Trump.

La agencia no confirmó al diario si había ampliado el programa de arrestos ni cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por tener el visado vencido.

El aumento de los arrestos en aeropuertos ocurre mientras la Administración busca intensificar las detenciones con el objetivo de alcanzar 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble de los registrados a principios de este año.

Entre los arrestos recientes en aeropuertos figura el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, quien fue detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar de Denver a Oakland, California.

Al escanear su tarjeta de embarque se activó una alerta, por lo que tuvo que esperar y poco después fue interceptada por dos agentes vestidos de civil.

La detención de Morales Rojas, quien entró legalmente a Estados Unidos en 2023 mediante un programa de intercambio, fue grabada en video y se hizo viral en redes sociales.

Antes de que finalizara su programa de intercambio, el 4 de enero, la ecuatoriana había presentado una solicitud para permanecer en el país. Un juez le impuso una fianza de $3,000 y se espera que salga mañana luego de que se abriera una cuenta en GoFundMe para cubrir sus gastos legales.

Arrestos sin distinción de nacionalidad

Los arrestos del ICE en los aeropuertos no han distinguido nacionalidades, según casos reportados por el diario, como el ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue arrestada una ciudadana ucraniana el miércoles de la semana pasada.

Iryna Gorb, quien lleva más de 10 años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland, informó el senador estatal Scott Wiener, quien ha ayudado a facilitarle asistencia legal.

La detención fue captada en video por la concejala de Richmond, California, Doria Robinson, quien mostró a los agentes deteniendo a Gorb dentro del aeropuerto mientras ella pedía ayuda y decía que era ucraniana.

El DHS indicó en un comunicado que Gorb excedió el tiempo permitido de su visado y permaneció en Estados Unidos de “manera ilegal” durante 15 años, por lo que continuará bajo custodia del ICE mientras espera el proceso de deportación.

Entre los detenidos en aeropuertos también figura una mujer de Uganda que utiliza silla de ruedas, tiene una solicitud de asilo en trámite y padece anemia falciforme, según indicó su abogado al Times.

“En 38 años ejerciendo la abogacía en materia de inmigración, jamás había visto algo así y sé que le está ocurriendo a mucha gente”, dijo al diario Charles Kuck, abogado de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la extensión de su permiso de trabajo.

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