Hijos de mexicano muerto a manos de agentes del ICE exigen ante el Congreso que se rindan cuentas

Dos hijos de un mexicano al que agentes de inmigración dieron muerte luego de dispararle este mes en Houston testificaron el viernes en una audiencia legislativa, en la que describieron el horror y la confusión que sintieron al enterarse de que su padre había sido asesinado, y exigieron una investigación transparente sobre cómo murió y por qué.

Lorenzo Salgado Araujo falleció el 7 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) persiguieron su furgoneta de trabajo blanca por las calles y luego le dispararon a través de la ventanilla delante de sus compañeros de trabajo, entre los que se encontraba su hermano.

Los hijos de Salgado Araujo leyeron unas declaraciones preparadas con antelación en una audiencia celebrada en Houston a la que asistieron congresistas demócratas. A menudo se les quebraba la voz por la emoción mientras describían a su padre, de quien dijeron que era un hombre de familia, humilde y trabajador. Había vivido sin estatus legal en Estados Unidos durante 35 años, dirigía una empresa de construcción de viviendas y nunca había tenido problemas con la ley.

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“No necesitaba que nadie supiera su nombre”, declaró Lorenzo Salgado Araujo Jr. en la audiencia, organizada por la Bancada Hispana del Congreso. “Trabajó duro para proteger y mantener a nuestra familia, para que mis hermanos y yo pudiéramos ir a la universidad. Nos enseñó que a quienes trabajan duro les llegan cosas buenas”.

Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) afirmó que Salgado Araujo había embestido con su furgoneta a los vehículos de inmigración que lo perseguían y que, a continuación, “utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE”, y que este disparó en defensa propia. Los agentes no llevaban cámaras corporales.

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Una versión diferente de los hechos

Al menos dos de los pasajeros de la furgoneta han desmentido la versión del Gobierno, afirmando que los agentes chocaron contra la furgoneta y que ellos se encontraban a salvo a los lados del vehículo, sin correr en ningún momento el peligro de ser atropellados, cuando el agente disparó. Los tres pasajeros de la furgoneta fueron detenidos y permanecen bajo custodia de las autoridades de inmigración. Uno de ellos es Víctor, el hermano de Salgado Araujo, cuya versión de los hechos no se ha hecho pública porque su solicitud de puesta en libertad está sujeta a reserva.

El fiscal del distrito del condado de Harris, Sean Teare, declaró en la vista que el DHS —que supervisa al ICE— ha hecho caso omiso de sus solicitudes de información y pruebas, incluido el nombre del agente que realizó el disparo mortal.

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Aun así, señaló que su oficina estaba logrando “avances significativos”. Se negó a hablar de pruebas concretas o a especular sobre cuándo concluiría la investigación de su oficina.

Los hijos de Salgado Araujo afirmaron que su padre nunca habría huido de los agentes, que conducían vehículos sin identificación, si hubiera sabido quiénes eran. Contaron que en la familia habían hablado sobre qué harían si él se topaba con el ICE, y señalaron que él creía que encontraría la manera de volver a casa con ellos.

Una angustiosa espera para obtener información

Dijeron que su padre era un hombre de rutinas. El día en que lo mataron comenzó igual que la mayoría: se despertó antes del amanecer, su mujer le preparó un desayuno abundante y, a continuación, se despidió de ella y de su perro. Se subió a su furgoneta blanca, rezó una oración y partió antes de las 6 de la mañana para recoger a su cuadrilla.

Ronaldo Salgado contó que su madre le llamó aproximadamente a las 7:00 de la mañana para decirle que había pasado algo malo. Vio una publicación en Facebook sobre un encuentro con agentes de inmigración y corrió hacia el lugar. Estuvo allí durante horas, según contó, suplicando a los agentes y a los vecinos que le dieran información, e incluso le pidió a una vecina que subiera a su tejado para ver qué estaba pasando.

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Poco después apareció un vídeo en Facebook.

“Me volví a enterar por una publicación en Facebook de que habían disparado a nuestro padre”, declaró ante el tribunal. “No porque pudiera verlo, sino porque podía oír su voz en unos vídeos publicados en Internet, llorando y pidiendo ayuda”.

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Corrió al hospital. Pasaron varias horas más antes de que la diputada demócrata Sylvia García exigiera respuestas, y fue entonces cuando se enteraron de que había fallecido.

García afirmó que la delegación demócrata ha enviado varias cartas al DHS y al ICE en relación con el tiroteo y no ha recibido respuesta. La delegación también invitó a representantes del departamento y del Gobierno a asistir a la audiencia, pero estos rechazaron la invitación.

Un correo electrónico enviado el viernes por The Associated Press al DHS para solicitar comentarios no ha recibido respuesta por el momento.

El FBI ejecutó una orden de registro sobre la furgoneta, alegando que los agentes vieron en el interior del vehículo varias bolsas pequeñas llenas de una sustancia blanca que parecía ser metanfetamina. Los hijos de Salgado Araujo afirmaron que la insinuación de que su padre estuviera implicado en el tráfico de drogas era “absurda”. La sustancia, aseguró la familia, era una mezcla de sal que el equipo utilizaba como electrolitos para mantenerse hidratado mientras trabajaban bajo el sol abrasador de Texas.

Teare señaló más tarde, ese mismo viernes, en la red social X que la sustancia había dado negativo en las pruebas de drogas ilegales.

Lorenzo Jr. afirmó que lo que les había ocurrido era “una pesadilla kafkiana”. Dijeron que lloraban no solo la muerte de su padre, sino también la de las familias de otras personas asesinadas por agentes de inmigración, entre ellas Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años que, días después que su padre, fue abatido a tiros en Maine.

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Piden justicia

Los hijos instaron al Congreso a garantizar que se haga justicia.

Lorenzo pidió a la gente que imaginara lo que estaban viviendo los hermanos al visualizar a un ser querido «inmovilizado en el suelo, sufriendo y gritando, con una necesidad desesperada de ayuda».