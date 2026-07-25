Desde noviembre: brote de salmonela vinculado a huevos ha enfermado a 98 personas en Estados Unidos

Casi 100 personas en 17 estados de Estados Unidos han enfermado debido a un brote de salmonela vinculado a huevos retirados del mercado, informaron autoridades federales de salud el viernes.

Las 98 personas presentaron síntomas comenzaron entre el 21 de noviembre y el 30 de junio, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés). No se han reportado muertes, pero 26 personas requirieron hospitalización.

Los investigadores han determinado que la posible fuente del brote son huevos de Midwest Poultry Services que ya fueron retirados del mercado, pero la empresa --con sede en Indiana-- no explica todos los casos.

Midwest Poultry retiró entre el 6 de junio y el 3 de julio todos los huevos producidos y distribuidos desde sus granjas en Texas. Los huevos se vendieron bajo varias marcas y tienen fechas de venta o de consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto.

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Entre las tiendas que recibieron los huevos retirados del mercado se encontraban establecimientos de Kroger en Texas y Luisiana, y tiendas de Brookshire Grocery en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Mississippi.

Esta imagen de 2009 tomada con microscopio electrónico, provista por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, muestra un cúmulo de bacterias Gram-negativas Salmonella typhimurium aislado de un cultivo puro. Los productores de pollos deberán reducir la bacteria salmonela en ciertos productos a niveles muy bajos para prevenir la intoxicación alimenticia, según una norma emitida el viernes 26 de abril de 2024 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (Janice Haney Carr/CDC via AP) (Janice Haney Carr)

Las muestras recolectadas por Midwest Poultry en granjas de Texas dieron positivo a salmonella, y las pruebas genéticas revelaron que algunas muestras coinciden con la cepa bacteriana que provocó las enfermedades, indicaron funcionarios federales.

En caso de tener huevos retirados del mercado, los consumidores deben desecharlos o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso.