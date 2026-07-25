Desde noviembre: brote de salmonela vinculado a huevos ha enfermado a 98 personas en Estados Unidos
Presentaron síntomas comenzaron entre el 21 de noviembre y el 30 de junio, según la FDA
25 de julio de 2026 - 9:25 PM
25 de julio de 2026 - 9:25 PM
Casi 100 personas en 17 estados de Estados Unidos han enfermado debido a un brote de salmonela vinculado a huevos retirados del mercado, informaron autoridades federales de salud el viernes.
Las 98 personas presentaron síntomas comenzaron entre el 21 de noviembre y el 30 de junio, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés). No se han reportado muertes, pero 26 personas requirieron hospitalización.
Los investigadores han determinado que la posible fuente del brote son huevos de Midwest Poultry Services que ya fueron retirados del mercado, pero la empresa --con sede en Indiana-- no explica todos los casos.
Midwest Poultry retiró entre el 6 de junio y el 3 de julio todos los huevos producidos y distribuidos desde sus granjas en Texas. Los huevos se vendieron bajo varias marcas y tienen fechas de venta o de consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto.
Entre las tiendas que recibieron los huevos retirados del mercado se encontraban establecimientos de Kroger en Texas y Luisiana, y tiendas de Brookshire Grocery en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Mississippi.
Las muestras recolectadas por Midwest Poultry en granjas de Texas dieron positivo a salmonella, y las pruebas genéticas revelaron que algunas muestras coinciden con la cepa bacteriana que provocó las enfermedades, indicaron funcionarios federales.
En caso de tener huevos retirados del mercado, los consumidores deben desecharlos o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso.
Los síntomas de la intoxicación por salmonella incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y cólicos estomacales. La mayoría de los pacientes se recuperan en una semana. Las infecciones pueden ser graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, quienes podrían requerir hospitalización.
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