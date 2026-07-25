Estados Unidos ataca otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo de los puertos iraníes

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que disparó contra otro buque mercante que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes, mientras Irán atacó posiciones estratégicas estadounidenses en torno al golfo Pérsico.

Estados Unidos e Irán no han dado muestra de dar marcha atrás en su conflicto luego una decimotercera noche consecutiva de ataques. Con el nuevo recrudecimiento de los combates y el aparente estancamiento de la diplomacia, ambas partes realizaron movimientos que indican una posible escalada. Las embajadas de Estados Unidos en todo Oriente Medio comenzaron a alertar a los estadounidenses en la región de que las opciones para salir podrían volverse más limitadas, mientras la Guardia Revolucionaria de Irán instó a la población de los países vecinos a mantenerse lejos de bases con tropas estadounidenses.

Por otro lado, Arabia Saudí lanzó un ataque sobre la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, en respuesta a ataques de los hutíes contra buques petroleros saudíes en el mar Rojo, informó el sábado la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Teherán, informó que el grupo intensificará sus acciones después de varias semanas de tensiones que han roto varios años de calma.

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Las fuerzas estadounidenses inutilizaron el M/T Lavine en el golfo de Omán después de que la embarcación intentó romper el bloqueo en al menos cuatro ocasiones, señaló el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, en declaraciones a The Associated Press.

Hawkins subrayó que la tripulación del barco recibió varias advertencias e ignoró las órdenes. Posteriormente, el ejército disparó contra su sala de máquinas. Es el segundo barco comercial que queda inutilizado desde que Estados Unidos reimpuso su bloqueo. El Comando Central de Estados Unidos también ha redirigido 12 embarcaciones.

El mismo día en que se reimpuso el bloqueo naval, las fuerzas estadounidenses informaron que abrieron fuego contra el buque petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el golfo Pérsico . Después de que el barco “ignoró múltiples advertencias”, una aeronave estadounidense inutilizó el buque con un misil contra la chimenea del barco el 15 de julio.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Horas antes el viernes, el presidente Donald Trump se refirió a las negociaciones con Irán como “por mucho, las más serias que hemos visto”, incluso mientras ambas partes intercambian ataques a diario. Trump añadió que “no tiene prisa” por terminar la guerra.

Después de prometer que Irán “no se doblegará ante el acoso de Estados Unidos”, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló que las conversaciones con dos potencias globales a menudo enfrentadas con los estadounidenses —China y Rusia— estaban en curso, y advirtió en una entrevista con el medio semioficial Tasnim que la República Islámica “no se dejará intimidar por las amenazas ni cederá ante la presión”.

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En el centro de la lucha está el estrecho de Ormuz, un paso crucial para los suministros energéticos globales que ha sido cerrado de facto por ataques iraníes, disparando el precio de los combustibles y provocando una agitación económica generalizada.

Aumenta el costo humano de la guerra sin señales de avances diplomáticos

Más allá del impacto económico, el costo humano también fue evidente. El Ministerio de Salud de Irán informó que 3,434 personas han muerto desde el inicio de la guerra.

En otros hechos, la Organización Marítima Internacional dice que al menos 6,000 marinos están varados en unas 400 embarcaciones en torno al estrecho de Ormuz. El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, pidió medidas “urgentes” para ayudarlos. Su oficina apuntó que los marineros están expuestos a los combates y que algunos han sido abandonados por los propietarios de sus barcos, dejándolos para que “se las arreglen por sí mismos sin comida, agua, combustible, atención médica, electricidad o medios para comunicarse con sus familias”.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

No ha habido señales públicas de avances en ningún esfuerzo de negociación.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, que ha desempeñado un importante papel en negociaciones anteriores, se reunió el viernes con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Pero antes de la reunión, Araghchi pareció restar importancia a cualquier intento de mediación, diciendo que no creía que el conflicto necesitara más mediadores, e insistiendo en cambio en que Estados Unidos debe cambiar su postura.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y han presentado objetivos cambiantes para justificar la guerra, incluyendo derrocar al gobierno de Teherán y eliminar su programa nuclear.