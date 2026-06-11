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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enmiendan acusación contra Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole

Además, nuevos testigos de refutación se sumaron al caso por posible alegación de inimputabilidad de la defensa

11 de junio de 2026 - 10:45 AM

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Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts. (Captura)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Aibonito - A poco más de una semana del inicio del juicio, el Departamento de Justicia modificó los dos pliegos acusatorios radicados contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

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Así trascendió en la mañana de este jueves durante una vista urgente celebrada ante el juez superior Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, donde la Fiscalía anunció el cambio sorpresivo en la acusación.

Aunque se mantienen los dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación de un arma blanca, los pliegos acusatorios enmendados incluyen alegaciones agravantes.

La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. La agente Glenda Vázquez Vázquez, del CIC de Aibonito, fue la encargada de tomar las fotografías en la residencia. En la imagen, una falda mahón. La parte posterior de la residencia.
1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial

Como parte del proceso ordinario, el togado le pidió a la acusada de 18 años y que es juzgada como adulta que se pusiera de pie y le leyó los delitos que se imputan en su contra.

Los cambios ocurren en momentos en que hay controversias pendientes ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de cara al inicio del juicio pautado para el 23 de junio, donde declararán 73 testigos.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsGabriela Nicole Pratts RosarioJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia CabreraTribunalesAibonito
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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