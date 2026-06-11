Enmiendan acusación contra Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole
Además, nuevos testigos de refutación se sumaron al caso por posible alegación de inimputabilidad de la defensa
11 de junio de 2026 - 10:45 AM
11 de junio de 2026 - 10:45 AM
Aibonito - A poco más de una semana del inicio del juicio, el Departamento de Justicia modificó los dos pliegos acusatorios radicados contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.
Así trascendió en la mañana de este jueves durante una vista urgente celebrada ante el juez superior Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, donde la Fiscalía anunció el cambio sorpresivo en la acusación.
Aunque se mantienen los dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación de un arma blanca, los pliegos acusatorios enmendados incluyen alegaciones agravantes.
Como parte del proceso ordinario, el togado le pidió a la acusada de 18 años y que es juzgada como adulta que se pusiera de pie y le leyó los delitos que se imputan en su contra.
Los cambios ocurren en momentos en que hay controversias pendientes ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de cara al inicio del juicio pautado para el 23 de junio, donde declararán 73 testigos.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: