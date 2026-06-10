Tribunal convoca vista urgente en caso contra Anthonieska Avilés: advierte desacato por incomparecencia

Mediante una resolución, el togado señaló una vista para mañana jueves, 11 de junio, a las 9:00 a.m., advirtiendo que la incomparecencia de la defensa de Avilés Cabrera y el Ministerio Público podría conllevar sanciones por desacato del tribunal.

La determinación surge luego de que la defensa presentara una moción en auxilio del tribunal sobre cumplimiento de orden, así como una quinta moción informativa en solicitud de descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal.

Durante la audiencia, el juez evaluará los planteamientos contenidos en dichas mociones y atenderá cualquier controversia pendiente antes del inicio del juicio el 23 de junio, mientras siguen pendientes dos controversias ante el Tribunal Supremo.

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“Este tribunal señala vista para el 11 de junio de 2026, a las 9:00 a.m. y ordena la comparecencia de las partes so pena de desacato. En dicha vista se atenderán los asuntos contenidos en las referidas mociones y cualquier otra controversia previa al juicio señalado para el 23 de junio”, indicó Reyes Colón.

Así fue el regreso de Anthonieska Avilés al tribunal Este fue el momento en que llegó a la vista con antelación al juicio en el Tribunal de Aibonito.

En resumen, la defensa presentó ayer, martes, dos mociones en las que sostiene que el proceso de descubrimiento de prueba continúa incompleto y que el Ministerio Público no ha cumplido totalmente con órdenes previas relacionadas con la evidencia.

Las mociones fueron presentadas por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emmanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), quienes representan a Avilés Cabrera en el caso por la muerte ocurrida en agosto de 2025.

En la quinta moción informativa en solicitud de descubrimiento de prueba, la defensa recordó que presentó su solicitud inicial de descubrimiento de prueba el 27 de marzo de 2026 y que posteriormente la complementó mediante varias mociones informativas.

Según el escrito, el Ministerio Público ha realizado múltiples entregas de evidencia parciales. La defensa señaló que el Estado ha realizado “sobre 30 entregas fragmentadas de evidencia” y que incluso el 29 de abril de 2026 entregó el denominado “Recibo 12”, cuyo contenido digital “excede los 3,450 ítems”.

No obstante, las abogadas sostienen que “al día de hoy, el descubrimiento de prueba no ha culminado, toda vez que permanece pendiente la producción y entrega de múltiples documentos, materiales, videos, información y evidencia previamente solicitada por la defensa”.

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Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

Reclaman expediente completo

Uno de los planteamientos más específicos de la moción se relaciona con una querella administrativa adjudicada contra el agente Gerardo Berríos Padilla, placa 29553, quien fue el oficial que diligenció la orden de registro y allanamiento en la casa de la acusada.

En el juicio por jurado contra la madre de la acusada, Elvia Cabrera Rivera, quien también enfrenta cargos por el asesinato de Pratts Rosario, Berríos Padilla reconoció que enfrentó en el 2004, junto a otros agentes, una querella por presunta mendacidad.

El proceso culminó con el archivo de algunos casos y la imposición de sanciones disciplinarias. En su caso, indicó que fue sancionado con cinco meses de empleo y sueldo. Añadió que, aunque no estaba de acuerdo con la acción disciplinaria, no pudo apelarlo.

Por ende, la defensa de Avilés Cabrera solicitó la entrega de la querella administrativa completa y del expediente investigativo relacionado con la Querella Adjudicada 150-DSES. De momento, se desconoce qué decidirá el juez respecto a la controversia.

Las abogadas explicaron que, en el caso del agente Ángel Torres Romero, placa 29088, quien fue el investigador del caso, recibieron un expediente administrativo de aproximadamente 81 páginas (162 folios), que incluía declaraciones juradas, cartas de notificación, citaciones, comparecencias, hojas de progreso, informes investigativos y otros documentos relacionados con la investigación administrativa.

Sin embargo, alegaron que sobre el agente Berríos Padilla solamente recibieron una notificación de resolución de cargos de tres páginas; dos certificaciones de una página cada una; y una resolución final de dos páginas.

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1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

Por ello, sostuvieron que “dicha documentación no constituye la querella administrativa ni el expediente investigativo completo relacionado con la Querella Adjudicada núm. 150-DSES”.

La defensa enfatizó, además, que, durante la vista celebrada el 1 de junio, lo que solicitó expresamente fue el expediente administrativo completo.

Solicitan videos de cámaras corporales

La moción también planteó que continúa pendiente la entrega de material videográfico relacionado con la querella número 2025-13-005-002630.

Particularmente, la defensa sostuvo que aún no ha recibido grabaciones de las cámaras corporales “body cams” discutidas previamente durante los procedimientos judiciales.

Otro de los reclamos contenidos en la moción es la entrega de notas de agentes y entrevistas relacionadas con testigos de refutación cuyas declaraciones juradas fueron entregadas a la defensa el 12 de mayo. La solicitud información relacionada con siete personas.

Asimismo, la defensa solicitó que el Ministerio Público produzca cualquier evidencia exculpatoria o favorable a la acusada. No obstante, un juez había determinado ya que no hay evidencia exculpatoria o favorable en el caso contra Avilés Cabrera.

Segunda moción denuncia obstáculos para obtener información sobre personas heridas

En una moción separada presentada el mismo día, titulada “Moción Informativa y en Auxilio del Honorable Tribunal sobre Cumplimiento de Orden”, la defensa informó dificultades para ejecutar una orden previamente emitida por el tribunal.

Las abogadas explicaron que, durante la vista del 1 de junio, el tribunal concedió cinco días para presentar órdenes al amparo de la Regla 95(c) de Procedimiento Criminal. Una vez aprobadas y firmadas, las órdenes fueron diligenciadas ante distintas agencias.

Policía informó que necesita números de querella

La defensa indicó que el 8 de junio recibió respuesta de una de las órdenes diligenciadas.

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Según la moción, el sargento Andrés Delucchi Olivares remitió informes relacionados con las querellas 2025-13-005-02629 y 2025-13-005-02630.

Sin embargo, informó que la Policía de Puerto Rico no mantiene expedientes organizados por el nombre de las personas involucradas y que para localizar otras querellas es necesario conocer previamente los números correspondientes.

Tanto Avilés Cabrera como su madre enfrentan dos cargos cada una por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, específicamente uso y/o portación de un arma de fuego, según el Departamento de Justicia.