¿Se podría desestimar el caso contra Anthonieska Avilés Cabrera? Esto dice la Fiscalía

Aibonito - El Ministerio Público reconoció este miércoles la necesidad de actuar con celeridad en el caso contra Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, debido a que varios términos procesales vencen en julio.

A preguntas de la prensa, la fiscal Silda Rubio Barreto rechazó que el proceso se esté desarrollando de forma atropellada, como presuntamente alegó la defensa de la acusada, quien es representada por abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) .

No obstante, reconoció que, si el juicio no comienza el 23 de junio, como está programado, y por alguna razón se pospone hasta el 7 de julio, la defensa podría solicitar la desestimación de los cargos contra la acusada debido al vencimiento de los términos.

“El pueblo debe de saber que nosotros debemos trabajar con celeridad porque hay unos términos que vencen el 7 de julio. Aquí no estamos tratando de acelerar nada, es que si no se empieza el caso antes de esa fecha, pueden pedir la desestimación”, dijo.

PUBLICIDAD

Esto se debe a que, según la Constitución de Puerto Rico y las Reglas de Procedimiento Criminal, el juicio debe comenzar dentro de los 120 días siguientes a la fecha de lectura de acusación, un término que se cumpliría el 7 de julio.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

Si el Estado no cumple con este plazo sin que exista justa causa, o sin que la defensa haya solicitado o consentido a la demora, Avilés Cabrera, por medio de su representación legal, puede solicitar la desestimación de los cargos.

No obstante, también existe la posibilidad de que la defensa renuncie, en caso de ser necesario, a los términos dispuestos por ley. “Ellos (la defensa) tienen derecho a renunciar a téminos”, mencionó Rubio Barreto, al ser cuestionada por periodistas.

Aunque el inicio del juicio está pautado para el 23 de junio, a las 9:00 a.m., la defensa de Avilés Cabrera adelantó que recurrirá al Tribunal Supremo de Puerto Rico para apelar una determinación del Tribunal de Apelaciones, lo que podría atrasar el proceso.

En su sentencia, el Apelativo rechazó el intento de la defensa de paralizar el proceso judicial al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, mecanismo utilizado para determinar si una persona acusada posee la capacidad mental suficiente para enfrentar juicio.

El panel de jueces concluyó que la evidencia presentada por la defensa —incluyendo un informe pericial de la psiquiatra forense Rosa E. Negrón Muñoz— no logró demostrar, “mediante preponderancia de la prueba”, que Avilés Cabrera carece de capacidad para comprender el proceso.

PUBLICIDAD

El fallo representó un revés para la estrategia legal de la defensa de la joven, de 18 años, quien enfrenta junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por uso y/o posesión de un arma blanca.

De esta forma, el panel del Apelativo, integrado por los jueces Ivelisse Domínguez Irizarry, Joel A. Cruz Hiraldo e Isaías Sánchez Báez, allanó el camino para la continuación del proceso relacionado con hechos ocurridos entre el 10 y el 11 de agosto de 2025.

“Hoy concluimos que el foro de instancia resolvió correctamente que, a la luz del informe pericial presentado por la defensa, es improcedente paralizar y activar los procedimientos de evaluación de procesabilidad por segunda ocasión al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal”, resaltó el panel en el fallo.

“Esto se debe a que del informe de la perito contratada por la defensa, la doctora Rosa E. Negrón Muñoz, se puede concluir que la acusada comprende la naturaleza y el propósito de los procedimientos en su contra, y que tiene la capacidad de consultar con su abogado y colaborar en su defensa”, añadió el panel.

Las partes en el caso contra Avilés Cabrera tienen hasta el lunes, 8 de junio, para completar el descubrimiento de prueba.

Los hechos en este caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se registraron múltiples peleas entre personas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Como resultado, Pratts Rosario terminó gravemente herida con un arma blanca y su muerte fue certificada el 11 de agosto de 2025.

PUBLICIDAD

----