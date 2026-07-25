Miles llegan hasta Cayey para celebrar los 74 años del ELA y apoyar a Pablo José Hernández

Cayey - A la espera del mensaje del presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, miles de populares llegaron este sábado, desde diferentes puntos de la isla, hasta este municipio para conmemorar la fundación del Estado Libre Asociado (ELA).

La conmemoración de los 74 años de la firma de Constitución del ELA se celebró en el Teatro Municipal de Cayey, donde, antes de iniciar los mensajes protocolares, se mostraron las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos.

A las 1:00 p.m., el teatro ya estaba lleno a capacidad –de 1,450 personas entre sus dos plantas–, mientras cientos de militantes esperaban parados dentro de la sala principal y a las afueras.

Los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla fueron recibidos con ovación. Al evento, también llegaron legisladores y alcaldes populares de más de una docena de municipios.

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La actividad de los populares estuvo más concurrida que el evento de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, celebrada por la gobernadora Jenniffer González, el pasado 4 de julio, en San Lorenzo.

“Pablo José es el nuestro. Lo que he visto, lo ha hecho bien. Espero que haya algo más impulsivo porque, de verdad, este gobierno (del Partido Nuevo Progresista) está malísimo. Necesitamos un cambio. No le podemos dejar a los que están subiendo esto que está pasando”, manifestó Ana Julia Colón Torres, residente de Caguas, de 89 años.

Del mismo modo, Norka Marrero Peña, residente de Coamo, enfatizó que, con Hernández, el PPD tiene muchas más oportunidades de ganar las elecciones en 2028. En el pasado evento electoral, el entonces candidato a la gobernación de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, llegó tercero, siendo la primera vez en la historia de la colectividad que ocupa ese lugar.

El año pasado, Hernández comenzó su presidencia con lo que catalogó como la “refundación” del PPD, pero todavía no ha hecho oficial una candidatura a la gobernación.

“Tiene mucho compromiso con Puerto Rico y no le miente al pueblo. El gobierno de ahora entendemos que no satisface nuestras necesidades y creemos que él lo va hacer”, dijo Marrero Peña, de 77 años.

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