Hutíes lanzan misiles contra Arabia Saudí en respuesta a los ataques aéreos en Yemen

El Cairo— Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron el sábado que lanzaron misiles y drones contra Arabia Saudí en respuesta a los ataques aéreos saudíes sobre la estratégica ciudad de Hodeida, en el mar Rojo, en una escalada del conflicto por las rutas marítimas vitales de Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán compiten por el control del estrecho de Ormuz.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, afirmó en un comunicado pregrabado que el ataque tenía como objetivo instalaciones situadas en las ciudades de Yanbu y Jizan, en el Mar Rojo, que pertenecen a Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo.

La defensa civil de Arabia Saudí informó de que las alarmas sonaron varias veces a primera hora del sábado en ambas ciudades, pero el reino no hizo más comentarios al respecto.

No se han registrado ataques durante la noche en Irán, lo que supone una aparente tregua tras casi dos semanas de noches consecutivas de ataques estadounidenses, aunque la tensión sigue siendo elevada tras la escalada de la situación en el estrecho de Ormuz.

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Una amenaza mayor para el transporte marítimo mundial

Los hutíes han afirmado que cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb al tráfico marítimo vinculado a Arabia Saudí como represalia por el bloqueo impuesto por el reino a Yemen y por un reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes.

Se trata de la primera acción militar emprendida por los hutíes desde el lunes, cuando anunciaron un bloqueo marítimo a los buques relacionados con Arabia Saudí en el mar Rojo. (YAHYA ARHAB)

“Nada menos que poner fin a la agresión y levantar el bloqueo; de lo contrario, todo es una ilusión y un espejismo”, afirmó Mahdi al-Mashat, presidente del Consejo Político Supremo liderado por los hutíes que gobierna los territorios controlados por los rebeldes en Yemen, al referirse a lo que sería necesario para que los hutíes no bloquearan el estrecho de Bab el-Mandeb.

El estrecho de Bab el-Mandeb, situado en el extremo sur de la península Arábiga, es un punto estratégico vital para el tráfico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Alrededor del 12% del comercio mundial, incluida una cuarta parte del tráfico de contenedores, pasa por este estrecho.

Los hutíes atacaron esta semana dos petroleros saudíes en el Mar Rojo. En respuesta, Arabia Saudí bombardeó Hodeida, según informó el sábado la coalición liderada por Arabia Saudí que se opone a los rebeldes. Los ataques, perpetrados a última hora del viernes, alcanzaron el puerto y la empresa estatal de telecomunicaciones, y causaron dos heridos, según declaró Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Sanidad controlado por los hutíes.

La coalición liderada por Arabia Saudí afirmó que no había atacado el puerto, sino que había atacado “objetivos militares legítimos» en la provincia de Hodeida que «estaban relacionados con amenazas a buques mercantes en el Mar Rojo".

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abogó por la “diplomacia y el diálogo” para resolver el conflicto de Yemen sin “enfrentamientos militares” en una entrevista publicada el sábado por el periódico estatal “Irán”.

Foto archivo. Buque petrolero en llamas, EFE/ Stringer (Agencia EFE)

No se han producido nuevos ataques durante la noche en Irán

“Irán ha pasado una noche tranquila”, publicó en X Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Sanidad iraní.

El Mando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. A diferencia de las 13 noches anteriores, no anunció nuevos ataques.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto viajar a Estados Unidos la próxima semana y reunirse con el presidente Donald Trump en Washington el martes, según informó este viernes su oficina. La última vez que se reunieron fue en Washington en febrero, unas semanas antes de que estallara la guerra.

El frágil alto el fuego que había frenado las operaciones a gran escala durante semanas parece haberse desmoronado este mes. Estados Unidos acusó a Irán de atacar tres buques en el estrecho de Ormuz y respondió atacando decenas de objetivos en Irán, que a su vez tomó represalias disparando contra los Estados árabes del Golfo aliados de Estados Unidos.

El ejército estadounidense ha reanudado el bloqueo de los puertos iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán ha aconsejado a los residentes de los países vecinos que se mantengan alejados de las bases donde hay tropas estadounidenses.

Según el Ministerio de Sanidad iraní, la guerra se ha cobrado la vida de más de 3.400 personas en Irán. Según las informaciones, han fallecido en toda la región dieciocho militares estadounidenses, veinticuatro civiles en Israel y un número menor de civiles, entre los que se incluyen trabajadores extranjeros y marineros.

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