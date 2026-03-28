Hutíes lanzan misil a Israel mientras se intensifica la guerra en Oriente Medio

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se atribuyeron el sábado el lanzamiento de un misil hacia Israel de madrugada, el primero desde que comenzó la guerra en Oriente Medio. El ejército israelí dijo que interceptó el proyectil.

La guerra, que cumple su primer mes, estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió disparando a territorio israelí y a sus vecinos árabes del golfo Pérsico. El conflicto ha trastocado el tráfico aéreo global, interrumpió las exportaciones de petróleo y disparó el precio del crudo. El férreo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, ha agravado también las consecuencias económicas del conflicto.

Israel atacó instalaciones nucleares iraníes horas después de amenazar con “intensificar y ampliar” su campaña contra Teherán el viernes. La República Islámica prometió represalias y alcanzó una base en Arabia Saudí, donde hirió a más de una docena de militares estadounidenses y dañó aviones.

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Antes del ataque del sábado, parecía que se había producido un avance luego de que Teherán aceptó permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho.

Participación de hutíes

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes de Yemen, reivindicó el operativo en un comunicado emitido el sábado por la mañana en la televisora satelital Al-Masirah, controlada por el grupo. Saree explicó que los hutíes dispararon una andanada de misiles balísticos contra lo que describió como “sitios militares israelíes sensibles” en el sur de Israel. El ataque ocurrió horas después de que el vocero insinuara en una vaga declaración el viernes que los rebeldes se sumarían a la guerra.

Las sirenas antiaéreas sonaron en las inmediaciones de Beer Sheba y en zonas cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel mientras Irán y Hezbollah continuaban atacando a Israel durante la noche. En Tel Aviv se registraron fuertes explosiones, y los bomberos indicaron que respondían a 11 puntos de impacto distintos en toda la zona metropolitana.

El ataque del sábado plantea dudas acerca de si los hutíes volverán a atacar el transporte marítimo comercial en el corredor del mar Rojo, como hicieron durante la guerra entre Israel y Hamás. Esa campaña alteró el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde antes de ese conflicto pasaban anualmente bienes valorados aproximadamente en un billón de dólares. Los insurgentes también dispararon aviones no tripulados contra Israel.

La posible implicación de los hutíes en la guerra también complicaría el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones que primero atracó en Creta para reparaciones y luego puso rumbo a Split, Croacia, a donde llegó el sábado. Enviarlo de regreso al mar Rojo podría arrastrarlo al mismo alto ritmo de ataques del USS Dwight D. Eisenhower en 2024 y el USS Harry S. Truman en la campaña estadounidense de 2025 contra los hutíes.

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Los hutíes controlan la capital de Yemen, Saná, desde 2014, y hasta ahora se habían mantenido al margen del conflicto. El grupo tiene desde hace años un inestable alto el fuego con Arabia Saudí, que en 2015 lanzó una guerra contra los rebeldes en nombre del gobierno yemení en el exilio.

Ataques iraníes hieren a soldados

Más de dos docenas de soldados estadounidenses resultaron heridos en ataques iraníes contra la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí, en la última semana, según dos personas conocedoras del asunto. Irán disparó seis misiles balísticos y 29 drones contra las instalaciones en un operativo el viernes, que dejó al menos 15 soldados heridos —cinco de ellos de graves—, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a realizar declaraciones públicas.

La base, ubicada a unos 96 kilómetros (60 millas) de la capital saudí, Riad, fue alcanzada dos veces a principios de semana, incluyendo en un ataque que causó lesiones a 14 efectivos estadounidenses, según las fuentes. Las instalaciones están operadas por la Real Fuerza Aérea saudí, pero también son utilizadas por tropas de Estados Unidos.

Sigue la diplomacia

Los últimos ataques se produjeron después de que Trump afirmara que las conversaciones para poner fin a la guerra iban “muy bien” y que había dado a Teherán hasta el 6 de abril para la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán sostiene que no participa en negociación alguna.

Con las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una presión cada vez mayor para acabar con el control iraní del estrecho.

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Pakistán dijo el sábado que Arabia Saudí, Turquía y Egipto enviarán a sus principales diplomáticos a Islamabad para conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, explicó en un comunicado que el canciller saudí, el príncipe Faisal bin Farhan; el turco, Hakan Fidan, y el egipcio, Badr Abdelatty, llegarán el domingo para una visita de dos días con el objetivo de “mantener discusiones en profundidad sobre una serie de cuestiones, incluidos los esfuerzos para reducir las tensiones en la región”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el sábado que había hablado por espacio de más de una hora con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y tuvieron “amplias discusiones” sobre las hostilidades regionales y los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Steve Witkoff, enviado de Trump, señaló que Washington entregó a la República Islámica una “lista de acciones” con 15 puntos para un posible alto el fuego, con una propuesta para restringir el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho. Irán rechazó la propuesta y presentó la suya con cinco puntos, que contempla indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre la vía marítima.

Mientras, buques estadounidenses se aproximaban a la región con unos 2,500 marines a bordo, y se ha ordenado el despliegue de al menos 1,000 paracaidistas de la 82da División Aerotransportada —entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos— en Oriente Medio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseveró que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres”.

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Aumenta el número de muertos

Las autoridades iraníes dicen que más de 1,900 personas han muerto en el país, mientras que en Israel se reportaron 19 fallecidos.

En Líbano, donde Israel inició una invasión en el sur, las autoridades indicaron que más de 1,100 personas han perdido la vida desde el inicio de la guerra.

Al menos 13 soldados estadounidenses han fallecido en la región, y en Irak, donde milicias apoyadas por Irán se han sumado al conflicto, murieron 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En las naciones árabes del golfo Pérsico se registraron 20 decesos, y cuatro personas más murieron en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel.

La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas apuntó el viernes que 82,000 edificios civiles en Irán —incluyendo hospitales y los hogares de 180,000 personas— sufrieron daños.

Israel ataca instalaciones nucleares iraníes

Israel centró sus ataques del viernes en sitios “en el corazón de Teherán” donde se producen misiles balísticos y otras armas, informó su ejército. Además, reportó ataques a lanzadores de misiles y depósitos en el oeste del país, mientras testigos en el este de la capital denunciaron un corte parcial de electricidad tras los bombardeos.

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que el Complejo de Agua Pesada Shahid Khondab en Arak y la planta de producción de concentrado de uranio de Ardakan, en la provincia de Yazd, fueron atacados, de acuerdo con la agencia noticiosa IRNA. Los ataques no causaron víctimas y no había riesgo de contaminación, indicó.

El concentrado de uranio resulta de la eliminación de las impurezas del mineral en bruto. El agua pesada se utiliza como moderador en reactores nucleares.

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Más tarde, el ejército israelí indicó que en la planta de Yazd se procesan materias primas para el enriquecimiento y que el ataque fue un golpe importante al programa nuclear iraní. Teherán prometió represalias.

Posible avance en envíos de ayuda y agrícolas

Teherán aceptó permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho de Ormuz a pedido de Naciones Unidas.

Ali Bahreini, embajador de Teherán ante la ONU en Ginebra, apuntó que el país se comprometió a “facilitar y agilizar” su paso.