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Israel mata en un ataque a al menos tres periodistas libaneses

Una cuarta persona también murió en el bombardeo aéreo en la zona de Jazín, en el sur de Líbano

28 de marzo de 2026 - 9:37 AM

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Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizan una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos tres periodistas libaneses, de los medios Al Manar y Al Mayadeen y un cámara, además de una cuarta persona murieron este sábado en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur de Líbano, según informaron sus medios.

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Según el canal, los periodistas fallecidos son Ali Shaib, reportero del canal Al Manar, afiliado al grupo chií Hizbulá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, también considerado cercano a Hizbulá, y el cámara Mohamed Fatouni, del mismo medio.

Al Mayadin señaló que su corresponsal Fatouni falleció en un ataque israelí dirigido “contra un grupo de periodistas” en la zona de Jazín.

Mientras, la agencia de noticias libanesa NNA confirmó la muerte de Shaib y Fatouni, junto a otras dos personas.

Al Mayadin defendió la labor de Fatouni que describió como una reportera “reconocida por ofrecer una cobertura precisa y objetiva” y que se destacó por su cobertura de “los enfrentamientos entre la resistencia y el Ejército israelí”.

El medio libanés denunció que en octubre de 2024, el ejército israelí llevó a cabo un ataque contra las residencias de periodistas en Hasbaya, en el sur de Líbano, en el que fallecieron tres personas, entre ellos dos fotógrafos de Al Maydeen y Al Manar.

El Ejército de Israel aseguró tras el ataque que Ali Shaib pertenecía a la inteligencia Fuerza Radwan de Hizbulá “bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar”.

Señaló que el periodista trabajaba “sistemáticamente” para exponer las posiciones ocupadas por los soldados israelíes en el sur del Líbano y en torno a la frontera con Israel y “mantenía contacto continuo con terroristas adicionales de la Fuerza Radwan”.

Las fuerzas armadas publicaron además un vídeo del bombardeo del vehículo en el que viajaba junto a la periodista, también fallecida, Fatima Fatouni. Consultado por EFE, el Ejército de Israel no se pronunció sobre la muerte de la reportera.

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