Hombre que atacó sinagoga de Michigan perdió familiares en ataque aéreo israelí en Líbano

West Bloomfield, Michigan- Un hombre armado con un rifle que se estrelló contra una gran sinagoga de Michigan en lo que las autoridades federales dicen que fue un ataque, había perdido a cuatro miembros de su familia en un ataque aéreo israelí en su natal Líbano la semana pasada, dijo un funcionario el viernes.

Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano, fue abatido por la seguridad tras embestir contra el Templo Israel en West Bloomfield Township, cerca de Detroit, y conducir por un pasillo en un vehículo que luego se incendió, según las autoridades.

El FBI, que dirige la investigación, describió el atentado contra una de las mayores sinagogas reformistas del país como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía.

Unas 140 personas -106 niños y más de 30 miembros del personal- se encontraban en la sinagoga en el momento del ataque, dijo Cassi Cohen, directora de desarrollo estratégico del Templo Israel. Ninguna de ellas resultó herida, según el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard.

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La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la senadora Elissa Slotkin elogiaron el viernes en rueda de prensa a la seguridad privada del Templo de Israel por detener rápidamente el ataque.

“Si no hubieran hecho todo su trabajo casi a la perfección, estaríamos hablando de una inmensa tragedia con niños desaparecidos”, dijo Slotkin.

Whitmer instó a los estadounidenses a “rebajar la retórica” en medio de lo que calificó de creciente ola de antisemitismo. Dijo que los niños que asistían a la escuela en la sinagoga tenían 5 años o menos.

1 / 6 | En imágenes: la escena desde una sinagoga donde hubo un tirador activo en Michigan. Personal de seguridad en una sinagoga cerca de Detroit intercambió disparos con al menos una persona el jueves, informó un sheriff. - Corey Williams 1 / 6 En imágenes: la escena desde una sinagoga donde hubo un tirador activo en Michigan Personal de seguridad en una sinagoga cerca de Detroit intercambió disparos con al menos una persona el jueves, informó un sheriff. Corey Williams Compartir

“Esto va dirigido a bebés que son judíos”, dijo Whitmer. “Eso es antisemitismo en su máxima expresión”.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con un visado de familiar inmediato como cónyuge de un ciudadano estadounidense y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Un ataque aéreo israelí mató a cuatro personas en la ciudad de Mashgharah, en el este de Líbano, el 5 de marzo, según informaron la agencia estatal libanesa y el Ministerio de Sanidad libanés. También resultó herida una mujer.

Los efectos de la guerra con Irán se han extendido por Oriente Medio. Israel ha intensificado sus ataques contra Líbano tras la reanudación de las hostilidades con el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán.

Un funcionario local de Mashgharah dijo a The Associated Press que los dos hermanos de Ghazali y una sobrina y un sobrino murieron en su casa en el ataque aéreo justo después del atardecer, cuando estaban tomando su comida de ruptura del ayuno durante el sagrado mes musulmán del Ramadán.

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El funcionario, que pidió el anonimato porque no podía discutir públicamente los detalles del ataque aéreo, dijo a la AP que Kassim e Ibrahim Ghazali murieron, junto con los hijos de Ibrahim Ghazali, Ali y Fatima. La esposa de Ibrahim Ghazali resultó gravemente herida y permanece hospitalizada, según el funcionario.

El funcionario dijo que Kassim Ghazali era un conocido entrenador de fútbol y entrenador personal, mientras que Ibrahim era conductor de autobús escolar en el pueblo.

Law enforcement escort families with children away from the Temple Israel synagogue Thursday, March 12, 2026, in West Bloomfield Township, Mich. (AP Photo/Paul Sancya) (Paul Sancya)

El funcionario dijo que el padre de Ayman Ghazali estaba en Estados Unidos y había regresado a Líbano recientemente.

En los minutos posteriores al ataque, salía humo de la sinagoga. Un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, según Bouchard. Y 30 agentes de las fuerzas del orden fueron atendidos por inhalación de humo.

Cohen estaba en el pasillo donde se produjo el accidente. Describió haber oído un fuerte estruendo y dijo que cogió a algunos miembros del personal, corrió a su despacho y cerró la puerta.

“Cuando oí el choque, supe que era grave”, dijo Cohen.

Dijo que el accidente se produjo cerca de un aula y que, además de los niños, había más de 30 miembros del personal en la sinagoga.

La rabina Arianna Gordon, del Templo Israel, dio las gracias al equipo de seguridad, a las fuerzas del orden y a los profesores de educación infantil por sacar a los niños sanos y salvos y reunirlos con sus padres.

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Una docena de padres corrieron a buscar a sus hijos poco después de que las autoridades desalojaran el edificio. Otras familias se reunieron en un centro comunitario judío cercano.

Allison Jacobs, cuya hija de 18 meses está matriculada en la guardería del Templo de Israel, dijo que recibió un mensaje de una profesora diciendo que los niños estaban bien incluso antes de saber lo que había pasado.

“No hay palabras. Estaba en shock total y absoluto”, dijo.

Sinagogas de todo el mundo han estado en vilo y reforzando la seguridad desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques con misiles contra Irán el 28 de febrero.

A woman gathers children as law enforcement respond to a call at Temple Israel synagogue on Thursday, March 12, 2026, in West Bloomfield Township, Mich. (AP Photo/Corey Williams) (Corey Williams)

El FBI ha advertido de que agentes iraníes podrían estar planeando ataques con drones contra objetivos en California. The FBI has warned that iranies agents could be planeando attacks with drones against objectives in California. Los investigadores alegan que se inspiraron en el grupo extremista Estado Islámico.

El presidente Donald Trump calificó el ataque de “cosa terrible”.

El atentado fue el segundo perpetrado en una iglesia de Michigan en el último año. El pasado septiembre, un ex marine mató a tiros a cuatro personas en una iglesia al norte de Detroit y le prendió fuego. El FBI declaró posteriormente que estaba motivado por “creencias antirreligiosas” contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.