Northbridge University cambia de mando ante salida de su CEO

Northbridge University, antes conocida como NUC University, contará a partir de mayo con un nuevo liderato ante la salida de Michael Bannett como su principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés).

Bannett ha ocupado el cargo por los pasados 11 años, informó la institución a través de un comunicado de prensa.

La salida de Bannett se hará oficial al finalizar abril, y se anunció que el nuevo CEO será Graham Ballbach.

“Ballach ya se ha estado integrando con la comunidad universitaria en las últimas semanas y trabajando en la transición, con el apoyo del Sr. Bannett y del equipo ejecutivo”, se estableció, en declaraciones escritas.

El saliente CEO pasará a formar parte de la junta de directores de Northbridge University.

Bajo el mando de Bannett, el sistema universitario completó la consolidación de cuatro instituciones postsecundarias (National University College, Instituto de Banca y Comercio, Ponce Paramedical Colleg y Florida Technical College) bajo la bandera de lo que en ese entonces era NUC University y, posteriormente, la fusión de Columbia Central University. Asimismo, aumentó su presencia con instituciones en los estados de Florida y Oregón, y amplió su oferta de educación a distancia.

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Bannett anunció, en febrero pasado, el cambio de marca de la institución académica de NUC University a Northbridge University como una estrategia para reflejar mejor la visión de ser una conexión hacia el futuro de sus alumnos.

“Nuestra razón de ser, siempre digo, es educar y ayudar y acompañar al alumno a conseguir un buen empleo. No acabamos hasta que tenga empleo. Nuestra razón no es un graduado, nuestra razón de ser es una persona ‘gainfully employed’ (empleado bien remunerado)”, señaló Bannett, en entrevista en ese momento, con El Nuevo Día.

“Llevamos una década de mucho crecimiento, mucho desarrollo, mucha modernización, y ahora lo que hemos visto es que hemos desarrollado este plan estratégico por los próximos cinco años que conlleva fortalecer y desarrollar a Puerto Rico y seguir invirtiendo en Puerto Rico y crecer aún más en Estados Unidos”, añadió el ejecutivo, cuando anunció que este año prevén añadir nuevos programas académicos a su oferta.