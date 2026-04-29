Suministro de fórmula infantil en Estados Unidos es “seguro”, asegura la FDA

Un nuevo análisis de las sustancias químicas presentes en las fórmulas estadounidenses para lactantes ha revelado unos niveles tranquilizadores de metales pesados, pesticidas y otros posibles contaminantes, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias federales.

La revisión se llevó a cabo en el marco del proyecto “Operación Cigüeña Veloz” de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), calificado como el “más amplio y riguroso” hasta la fecha. Según funcionarios de la agencia y expertos externos, el estudio concluyó que el suministro de preparados para lactantes es “seguro”.

“No hay razón para no utilizar ninguna fórmula disponible” en Estados Unidos, afirmó el doctor Steven Abrams, profesor de pediatría de la Universidad de Texas en Austin, que revisó los resultados.

Los funcionarios de la FDA analizaron más de 300 muestras de preparados comerciales para lactantes entre 2023 y 2025 en busca de metales pesados, como plomo, arsénico, cadmio y mercurio. También analizaron pesticidas, sustancias químicas presentes en plásticos conocidos como ftalatos y PFAS, también conocidas como sustancias per- y polifluoroalquiladas, a veces llamadas “sustancias químicas para siempre”.

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Los niveles de todos los contaminantes eran indetectables o muy bajos, informó la agencia. Los metales pesados detectados estaban muy por debajo de los límites de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para el agua potable, informó la agencia. No se detectaron pesticidas en el 99% de las muestras. La FDA no detectó 25 de los 30 compuestos PFAS analizados.

1 / 5 | Estas son las etiquetas de los jabones y limpiadores antisépticos retirados por riesgo de infección. Los jabones y limpiadores antisépticos de DermaRite, como DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam y PeriGiene, fueron retirados del mercado tras detectarse contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia. 1 / 5 Estas son las etiquetas de los jabones y limpiadores antisépticos retirados por riesgo de infección Los jabones y limpiadores antisépticos de DermaRite, como DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam y PeriGiene, fueron retirados del mercado tras detectarse contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia. Compartir

Los expertos externos coincidieron en general con la evaluación del Gobierno, señalando que pequeñas cantidades de sustancias como los metales pesados se encuentran de forma natural en el medio ambiente. Pero otras, como los ftalatos y los PFAS, no.

“Estas sustancias químicas son completamente sintéticas”, afirma la Dra. Sheela Sathyanarayana, profesora de pediatría de la UW Medicine y del Instituto de Investigación Infantil de Seattle. “La detección de algunos de estos compuestos en absoluto es preocupante”.

Esto apunta a la necesidad de un mayor control de la leche maternizada y del suministro de alimentos en Estados Unidos, añadió.

La administración Trump lanzó la Operación Stork Speed en marzo de 2025, con la promesa de revisar las normas de seguridad y calidad de los preparados para lactantes en Estados Unidos por primera vez en décadas.

Según Abrams, se basó en los esfuerzos anteriores de la FDA por revisar sustancias como los metales pesados en los alimentos infantiles, que pueden causar problemas de desarrollo cerebral, aprendizaje y comportamiento en los niños.

Una de las razones de la escasez de fórmula de bebé es el cierre de una fábrica productora en Michigan, que está bajo investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos por posible contaminación de las marcas Similac, EleCare y Alimentum. (Eric Gay)

Hasta la fecha, la FDA no ha establecido límites obligatorios para los metales pesados en los preparados para lactantes, a diferencia de la Unión Europea, Canadá y Australia.

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Algunos grupos de defensa del consumidor llevan años pidiendo a la FDA que establezca límites firmes para los contaminantes. El año pasado, Consumer Reports publicó un análisis de 41 fórmulas infantiles estadounidenses cuyos resultados sugerían que muchas tenían niveles preocupantes de metales pesados y otros contaminantes.

Sin embargo, ese análisis utilizó su propio nivel de preocupación, situándolo muy por debajo de las normas de la Unión Europea. Aquel informe suscitó una amplia atención pública e impulsó a algunos padres a dejar de utilizar preparados comerciales, incluso cuando eran necesarios, señaló Abrams.

Abrams pidió a la FDA que siguiera vigilando los preparados para lactantes en busca de contaminantes y que compartiera los resultados.

Abbott, uno de los mayores fabricantes de preparados para lactantes del país, instó a la FDA a establecer normas científicas para los contaminantes presentes en los preparados para lactantes.