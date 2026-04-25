FDA realizará revisión expedita de tres drogas psicodélicas

Washington- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) dijo el viernes que ofrecerá una revisión ultrarrápida a tres drogas psicodélicas que se están desarrollando para tratar condiciones de salud mental, incluida la depresión, la última indicación del compromiso de la administración Trump con el enfoque de tratamiento experimental.

El presidente Donald Trump firmó el pasado fin de semana una orden ejecutiva que ordena a la FDA y a otras agencias federales acelerar el acceso y flexibilizar las restricciones a los psicodélicos, una clase de drogas alucinógenas que siguen siendo ilegales según la ley federal.

La FDA comunicó que había concedido vales de revisión prioritaria a dos empresas que estudiaban la psilocibina -el principio activo de los hongos mágicas- para formas de depresión difíciles de tratar. Una tercera empresa recibió un vale para la metilona, un fármaco relacionado con la MDMA, para el trastorno por estrés postraumático. La FDA no nombró a las empresas en el comunicado de prensa en el que anunciaba los vales.

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Los vales no garantizan la aprobación, sino que significan que los reguladores intentarán acortar sus plazos de revisión de un periodo de meses a semanas.

Los recientes movimientos sobre los psicodélicos reflejan el creciente apoyo popular a las sustancias que alteran la mente entre los partidarios de Trump, incluidos los veteranos de combate y los seguidores del movimiento Make America Healthy Again, encabezado por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

El pasado julio, Kennedy dijo a los miembros del Congreso que su departamento pretendía que los psicodélicos estuvieran disponibles en el plazo de un año para tratar enfermedades psiquiátricas difíciles de tratar. Algunos de los principales aliados y colaboradores de Kennedy son partidarios de estas drogas.

Newsom, un demócrata que defendió la legalización del cannabis en 2016, dijo el sábado en un comunicado que es necesario hacer más antes que California despenalice los alucinógenos. (Richard Vogel)

Calley Means, antiguo miembro del personal de la campaña de Kennedy que ahora trabaja como asesor principal de salud, ha escrito anteriormente sobre el poder “alucinante” de los psicodélicos y sus planes de invertir en empresas que desarrollan estas drogas.

Es probable que el trato especial que da la FDA a los psicodélicos renueve el escrutinio de su programa para acelerar las revisiones de medicamentos, conocido como Programa de Vales de Prioridad Nacional del Comisionado.

Los congresistas demócratas han señalado que los vales han ido a parar a empresas políticamente favorecidas por la Casa Blanca, incluidas las que han aceptado reducir los precios de sus medicamentos.

Por otra parte, la FDA autorizó las pruebas iniciales de un fármaco relacionado con la ibogaína, un potente psicodélico elaborado a partir de un arbusto africano, para personas con trastorno por consumo de alcohol. La ibogaína es conocida por provocar a veces ritmos cardíacos peligrosos, pero ha sido adoptada por veteranos de combate como forma de tratar traumas y adicciones.

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La farmacéutica DemeRx está dirigida por un investigador de Florida que empezó a estudiar la ibogaína en los años noventa, antes de que las autoridades sanitarias federales retiraran la financiación pública de sus trabajos. El fármaco de DemeRx es un metabolito de la ibogaína, y la empresa afirma que no conlleva los mismos riesgos que la droga original.

El evento del sábado en la Casa Blanca sobre psicodélicos sugirió que los aliados políticos de Trump tuvieron un papel en empujar las drogas a la cima de su agenda.

Joe Rogan, el podcaster que apareció en el evento del Despacho Oval, dijo que envió un mensaje de texto a Trump sobre la ibogaína psicodélica, de la que ha hablado repetidamente en su programa. Según Rogan, el presidente respondió rápidamente: “Suena genial. ¿Quieres la aprobación de la FDA? Hagámoslo”.

El respaldo de Rogan a Trump días antes de las elecciones de noviembre de 2024 fue considerado por los asesores de la Casa Blanca como un factor clave en su victoria electoral.

ARCHIVO - Esta imagen muestra el rótulo de las oficinas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el 10 de diciembre de 2020, en Silver Spring, Maryland. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta, Archivo) (Manuel Balce Ceneta)

En su programa de esta semana, Rogan dijo que conoció la ibogaína a través de su amigo Ed Clay, entrenador de artes marciales mixtas y empresario que dirige retiros en los que se utiliza en México.

Prácticamente todos los psicodélicos, incluidos el LSD, la psilocibina y el MDMA, están clasificados como sustancias de la Lista I, una categoría para drogas de alto riesgo que no tienen un uso médicamente aceptado.

Durante décadas, los fabricantes de medicamentos se mantuvieron alejados de estas sustancias debido a las dificultades de estudiar fármacos que son ilegales según la legislación federal.