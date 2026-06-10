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Trump firma la ley que destina $70,000 millones para el ICE y CBP

Con la aprobación de esta norma, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los limites de estas agencias

10 de junio de 2026 - 2:06 PM

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Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por “los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza". (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley que destina $70,000 millones para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias, poniendo fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a su agenda de control migratorio.

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“Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura (“Secure America Act”) a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato, para que ya no tengamos que hablar más de este asunto", aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval.

Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por “los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza —porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo— el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras, proteger nuestra patria y mantener segura a Estados Unidos”.

La ley fue aprobada este martes en el Congreso por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, tras haber sido previamente aprobada por el Senado la semana pasada.

Con la aprobación de esta norma, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los limites de estas agencias, sobre todo después de que algunos de sus agentes se vieran implicados en las muertes de Alex Pretti y Nicole Good, durante protestas contra las redadas a inmigrantes en Mineápolis en enero.

Los demócratas en el Congreso se habían negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta que los republicanas aceptaran una serie de medidas para garantizar el respeto a la ley y a los derechos humanos en política migratoria que finalmente no han sido aprobadas. EFE

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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