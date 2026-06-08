Informe señala riesgos de seguridad en el acuerdo para compartir datos entre el IRS y ICE

WASHINGTON - Un nuevo informe del inspector general del Tesoro plantea preocupaciones sobre la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para salvaguardar la información de los contribuyentes, después de que el ICE y el IRS acordaron en 2025 compartir datos de los contribuyentes con el propósito de investigaciones de inmigración.

El informe recientemente publicado proporciona la primera contabilidad oficial de la escala de la transferencia de información IRS-ICE y documenta las preocupaciones de seguridad que rodean un acuerdo que ha sido objeto de múltiples demandas y controversia significativa dentro de ambas agencias.

También conocido como TIGTA, el inspector general del Tesoro descubrió que el controvertido acuerdo de intercambio de datos de 2025 entre el ICE y el Tesoro, que permitía al ICE enviar nombres y direcciones de inmigrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos al IRS para su verificación cruzada con los registros fiscales, dio lugar a incoherencias en el formato de los datos del ICE y en los criterios de comparación del IRS, lo que dio lugar a errores.

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El acuerdo llevó al entonces comisario en funciones del IRS a dimitir.

El informe señala que, tras la firma del acuerdo, el ICE solicitó información sobre las direcciones de más de 1.2 millones de personas, y el IRS acabó facilitando las últimas direcciones conocidas de unas 47,000 personas.

TIGTA llegó a la conclusión de que el proceso automatizado de cotejo del IRS era defectuoso. Según el informe, la falta de coherencia en el formato de los datos del ICE dio lugar a cotejos dudosos, incluso en casos en los que direcciones incompletas o inexactas se etiquetaron como válidas.

Los representantes del Tesoro y del IRS no respondieron a una solicitud de comentarios de Associated Press.

El plan de verificación cruzada de datos fiscales y de inmigración forma parte de la agenda del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras de Estados Unidos y su mayor represión de la inmigración a nivel nacional, que ha dado lugar a deportaciones, redadas en los lugares de trabajo y el uso de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos.

Sin embargo, no es la primera vez que se revela que la información de decenas de miles de contribuyentes fue revelada al ICE.

En febrero, un juez federal dijo que el IRS infringió la ley al revelar información confidencial de los contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, refiriéndose a las mismas 47.000 revelaciones que señala la TIGTA.

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La juez de distrito Colleen Kollar-Kotelly determinó que el IRS había compartido erróneamente la información sobre los contribuyentes de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional como parte del controvertido acuerdo de las agencias para compartir información sobre inmigrantes con el fin de identificar y deportar a las personas que se encuentran ilegalmente en EE.UU.

En el nuevo informe de la TIGTA no se formulan recomendaciones, según una carta escrita por Nancy A. LaManna, Inspectora General Adjunta de Inspecciones y Evaluaciones.

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