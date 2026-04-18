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Abogados de Donald Trump negocian con el IRS para resolver su demanda de $10,000 millones

Expertos en fiscalidad y ética afirman que la demanda plantea una plétora de cuestiones jurídicas y éticas

18 de abril de 2026 - 10:04 PM

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En una presentación ante un tribunal federal el viernes, Trump pide a un juez que suspenda el caso durante 90 días mientras las dos partes trabajan para llegar a un acuerdo o resolución. (Manuel Balce Ceneta)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- Los abogados del presidente Donald Trump están en conversaciones con el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) para resolver una demanda de $10,000 millones que el mandatario presentó contra su propia agencia de recaudación de impuestos por la filtración de su información fiscal a medios de prensa entre 2018 y 2020.

En una presentación ante un tribunal federal el viernes, Trump pide a un juez que suspenda el caso durante 90 días mientras las dos partes trabajan para llegar a un acuerdo o resolución.

“Esta pausa limitada no perjudicará a las partes ni retrasará la resolución final”, dice la presentación. “Más bien, la prórroga promoverá la economía judicial y permitirá a las Partes explorar vías que podrían reducir o resolver las cuestiones de manera eficiente”.

Expertos en fiscalidad y ética afirman que la demanda plantea una plétora de cuestiones jurídicas y éticas, incluida la conveniencia de que el jefe del poder ejecutivo entable un litigio sin cuartel contra el propio gobierno que supervisa.

A principios de este año, Trump presentó una demanda ante un tribunal federal de Florida, alegando que una filtración anterior de sus registros fiscales confidenciales y los de la Organización Trump causó “daños a la reputación y financieros, vergüenza pública, empañó injustamente su reputación empresarial, los retrató bajo una luz falsa, y afectó negativamente al Presidente Trump, y a la posición pública de los otros Demandantes.”

Los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, también son demandantes en la demanda.

ARCHIVO - El exterior del edificio del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Washington, es fotografiado el 22 de marzo de 2013. (AP Photo/Susan Walsh, Archivo)
ARCHIVO - El exterior del edificio del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Washington, es fotografiado el 22 de marzo de 2013. (AP Photo/Susan Walsh, Archivo) (Susan Walsh)

En 2024, el excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn, de Washington DC -que trabajaba para Booz Allen Hamilton, una empresa de tecnología de defensa y seguridad nacional- fue condenado a cinco años de prisión tras declararse culpable de filtrar información fiscal sobre el presidente Trump y otras personas a dos medios de comunicación entre 2018 y 2020.

Los medios de comunicación no fueron nombrados en los documentos de acusación, pero la descripción y el marco de tiempo se alinean con las historias sobre las declaraciones de impuestos de Trump en The New York Times y la presentación de informes sobre los impuestos de los estadounidenses ricos en la organización de periodismo de investigación sin fines de lucro ProPublica. El informe de The New York Times de 2020 descubrió que Trump pagó $750 en impuestos federales sobre la renta el año en que entró por primera vez en la Casa Blanca, y ningún impuesto sobre la renta en absoluto algunos años, gracias a las pérdidas colosales reportadas.

Cuando le preguntaron en febrero cómo gestionaría los posibles daños del caso, Trump dijo: “Creo que lo que haremos será algo benéfico”.

“Podríamos hacer que fuera una cantidad considerable”, dijo entonces. “A nadie le importaría porque se destinaría a numerosas organizaciones benéficas muy buenas”.

Varios grupos de control ético han presentado escritos de impugnación de la demanda del Presidente.

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