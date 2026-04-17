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Donald Trump dice que Irán acordó no cerrar nunca más el estrecho de Ormuz: “Un día grandioso para el mundo”

La estratégica vía de crudo y mercancías ha estado en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán

17 de abril de 2026 - 11:16 AM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán ha accedido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán, al tiempo que celebró que este es un “día grandioso para el mundo”.

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“Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!” escribió Trump en su red Truth Social.Según el estadounidense, este es “un día grandioso y brillante para el mundo”.

Trump ya había celebrado en la red social el anuncio del Gobierno iraní sobre la completa reapertura del paso marítimo, aunque advirtió que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes se mantiene en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El líder republicano predijo que “este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”.

Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)Varias personas ondean banderas de Hezbolá y una imagen del difunto líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Zefta, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)Un hombre monta a caballo frente a los edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en Jibchit, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)
1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari

El mandatario ordenó el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, donde se espera que se retomen pronto las negociaciones, con la mediación de Pakistán.

Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

La ruta abierta, según Teherán, consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Desplazados que huyeron de los ataques israelíes en el sur del Líbano se sientan en el interior de tiendas de campaña utilizadas como refugios mientras un arco iris se abre paso a través de la lluvia en Beirut, Líbano, domingo 29 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)Un hombre y su esposa, desplazados del suburbio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, se protegen de la lluvia dentro de una tienda de campaña junto a la costa en Beirut, Líbano, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)Yasmin sostiene a su hermano Ali, ambos desplazados del suburbio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, mientras se resguardan de la lluvia dentro de una tienda de campaña junto a la costa en Beirut, Líbano, jueves 26 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)
1 / 19 | Libaneses desplazados refugiados en Beirut ante la escalada de la guerra. Desplazados que huyeron de los ataques israelíes en el sur del Líbano se sientan en el interior de tiendas de campaña utilizadas como refugios mientras un arco iris se abre paso a través de la lluvia en Beirut, Líbano, domingo 29 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti) - Emilio Morenatti

La interrupción de paso por el estrecho como represalia de Irán por los ataques estadounidenses e isralíes ha provocado la incertidumbre en los mercados, disparado el precio del crudo y afectado a la economía mundial, a la par de contribuir a la desestabilización de Oriente Medio.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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