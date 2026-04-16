Delegación paquistaní se reúne en Teherán con la esperanza de más conversaciones entre Estados Unidos e Irán

El jefe del ejército de Pakistán se reunió el miércoles en Teherán con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán como parte del más reciente esfuerzo diplomático para aliviar las tensiones en Oriente Medio y organizar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán después de casi siete semanas de guerra.

La Casa Blanca señaló que cualquier ronda adicional de negociaciones probablemente tenga lugar en Islamabad, capital de Pakistán, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre reanudar el diálogo.

Estados Unidos mantuvo su bloqueo sobre puertos iraníes por tercer día consecutivo. Washington advirtió de nuevas sanciones económicas a países que hagan negocios con Irán, diciendo que Teherán sentiría el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

Pakistán se ha convertido en un mediador clave en el conflicto después de que acogió las inusuales conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, una medida que, según las autoridades, ayudó a reducir las diferencias entre ambas partes. Ahora buscan una nueva ronda antes de que el alto el fuego expire la próxima semana.

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La delegación de Pakistán incluye al ministro del Interior y a otros altos funcionarios de seguridad, dijo el ejército, pero no entró en detalles.

1 / 17 | En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán. Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. - Ajit Solanki 1 / 17 En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. Ajit Solanki Compartir

Funcionarios dicen que EEUU e Irán están logrando avances

El bloqueo estadounidense a puertos iraníes y las renovadas amenazas de la República Islámica han puesto en peligro el acuerdo de alto el fuego vigente desde hace una semana, pero funcionarios regionales afirmaron el miércoles que había avances, y dijeron a The Associated Press que Washington y Teherán habían llegado a un “acuerdo en principio” para extender la tregua y dar más tiempo a la diplomacia. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato a fin de poder revelar el estado de las conversaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, participó en una reunión preliminar con Asim Munir, jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán, informaron medios estatales iraníes. Indicaron que las conversaciones continuarán el jueves.

Pero incluso mientras los mediadores trabaja para alcanzar la paz, las tensiones persisten.

El comandante del mando militar conjunto de Irán, Ali Abdollahi, amenazó con detener el comercio en la región si Estados Unidos no levanta su bloqueo naval.

Con el objetivo de causar más daño económico a Irán, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que la Casa Blanca ha advertido con posibles sanciones a países y empresas privadas por hacer negocios con Teherán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Estados Unidos no ha “solicitado formalmente una extensión del alto el fuego”, el cual está programado a expirar el martes.

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“En este momento, seguimos muy comprometidos en estas negociaciones, en estas conversaciones”, dijo Leavitt, añadiendo que cualquier diálogo adicional “muy probablemente” tendría lugar nuevamente en Islamabad.

Los mediadores buscan un acuerdo en los puntos de fricción

Los mediadores buscan encontrar terreno en común en torno a los tres principales puntos de fricción que echaron por la borda las conversaciones directas del pasado fin de semana —el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de la guerra—, según uno de los funcionarios regionales que participa en los esfuerzos de mediación.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei dijo que su país está abierto a discutir el tipo y el nivel de su enriquecimiento de uranio, pero que Teherán, “en función de sus necesidades, debe ser capaz de continuar el enriquecimiento”, reportaron medios estatales iraníes.

La delegación estadounidense que participó en las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, encabezada por el vicepresidente JD Vance, hizo un llamado a los iraníes a aceptar una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación y una persona al tanto del asunto.

Los iraníes respondieron con una oferta de suspender el enriquecimiento durante cinco años, indicaron el funcionario regional y la persona al tanto del asunto. Hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizadas a comentar públicamente sobre las negociaciones.

La Casa Blanca rechazó la propuesta iraní. The New York Times fue el primero en informar sobre las propuestas de ambas partes.

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Los combates en Oriente Medio han cobrado la vida de al menos a 3,000 personas en Irán, más de 2.100 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del golfo Pérsico. Trece miembros ejército estadounidense también han perdido la vida.

Trump dice que Irán quiere un acuerdo

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, a medida que el transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han devastado infraestructura militar y civil en toda la región. El precio del petróleo bajó el miércoles ante la esperanza de un fin en los combates, y en Estados Unidos las acciones se dispararon hasta ubicarse cerca de sus máximos históricos establecidos en enero.

Sin embargo, el futuro del frágil alto el fuego seguía en juego mientras Estados Unidos seguía adelante con su bloqueo, el cual amenaza con cortar a Irán de los vitales recursos económicos.

“Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista el miércoles en “Mornings with Maria” de Fox Business Network.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que China acordó no abastecer de armas a Irán, mientras circulan reportes de que Beijing había sopesado la posibilidad de enviar armamento.

China lleva años apoyando el programa de misiles balísticos de Irán y lo ha respaldado con componentes industriales de doble uso que pueden utilizarse para la producción de proyectiles, según el gobierno de Estados Unidos.

EEUU dice que ningún barco logró atravesar el bloqueo

El Comando Central de Estados Unidos informó el miércoles que ningún barco logró atravesar el bloqueo en las primeras 48 horas, mientras que nueve buques mercantes acataron la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a aguas iraníes.

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El bloqueo busca presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Es probable que gran parte se haya transportado mediante los llamados “tránsitos oscuros”, que eluden sanciones y supervisión, aportando un flujo de efectivo que ha sido vital para mantener el país en funcionamiento.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales evita el estrecho de Ormuz. El cierre efectivo del canal —por donde en tiempos de paz navega una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial— ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio.

Continúan los ataques en Líbano tras conversaciones en Washington

Por su parte, Israel siguió adelante con su guerra aérea y terrestre en Líbano. La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó ataques aéreos y bombardeos de artillería en todo el sur del país el miércoles, incluso en las inmediaciones de Bint Jbeil, donde las fuerzas israelíes han cercado a combatientes del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que las tropas israelíes estaban a punto de “eliminar este gran bastión de Hezbollah” y que seguirán ampliando su control en áreas del sur de Líbano.

Los combates continuaron después de que funcionarios israelíes y libaneses concluyeron sus primeras conversaciones directas en décadas. Netanyahu dijo que las negociaciones continúan, y que desarmar a Hezbollah es un objetivo clave.

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El Ministerio de Salud libanés dijo que Israel atacó el miércoles a tres equipos diferentes de paramédicos en el sur de Líbano, golpeando primero a un equipo y luego a otros dos que acudieron a ayudar. Los ataques causaron la muerte de tres paramédicos e hirieron a otros seis, anunció el ministerio.

El ejército israelí no respondió de momento a una solicitud de comentarios.