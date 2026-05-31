Onda tropical provocará aguaceros y posibles tronadas este domingo en Puerto Rico

Una onda tropical que se mueve a lo largo del mar Caribe provocará un aumento en la precipitación sobre Puerto Rico este domingo, al punto que zonas el interior y oeste de la isla deberán estar alertas por posibles inundaciones en áreas de pobre drenaje, alertó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Mariangelis Marrero Colón explicó a El Nuevo Día que, a partir del mediodía, aumentará la presencia de polvo del desierto del Sahara sobre el archipiélago puertorriqueño. Esto se combinará con la onda tropical para generar condiciones húmedas y calurosas.

“Esta combinación del polvo del Sahara con la onda tropical, lo que estaría generando es que en esas áreas donde el cielo estuvo despejado o va a estar despejado durante el resto de la mañana, en la tarde se generará actividad de aguaceros un poco más fuerte con alguna que otra actividad de rayos”, indicó.

En horas de la mañana, municipios del sur -como Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz y Ponce- ya habían comenzando a registrar aguaceros.

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La precipitación de la tarde podría ser más fuerte en la mitad oeste de la isla, como suele ser el patrón típico en esta temporada, por lo cual Marrero Colón urgió a los residentes a estar atentos a la lluvia.

“En esas áreas del oeste, se esperan las acumulaciones un poco más fuertes, por encima de una pulgada. Las áreas de pobre drenaje se van a ver afectadas mucho más rápido y eso lo que va a estar generando es que se vea alguna que otra inundación repentina”, sostuvo la meteoróloga.

La presencia de polvo del Sahara se extenderá a lo largo de la semana laboral. Marrero Colón explicó que el particulado evita que las temperaturas se refresquen durante las noches, por lo cual el día “se calienta más rápido”.

“Estamos pronosticando que, esas áreas costeras del norte, oeste, incluso el sur de la isla, deberían estar viendo temperaturas en los bajos 90 (grados Fahrenheit). A través de las áreas del interior, pues deberían estar alcanzando los altos 70 a bajos 80. Así que vamos a observar temperaturas calientes y con esta combinación del polvo del Sahara, la humedad disponible, pues podría sentirse un poco, por decirlo así, plegostoso el ambiente”, indicó.

Mientras que en el mar, el riesgo de corrientes marinas está bajo, señaló Marrero Colón, con oleaje de 2 a 3 pies cerca de la costa y 5 pies mar afuera.